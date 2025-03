Vợ chồng tài tử Gene Hackman 'mất cách nhau 7 ngày'

Kết quả khám nghiệm cho thấy "huyền thoại Hollywood" Gene Hackman mất vì bệnh tim, vợ ông chết trước đó một tuần do nhiễm virus hiếm.

Theo People, cơ quan chức năng bang New Mexico, Mỹ tổ chức họp báo công bố nguyên nhân cái chết của diễn viên Gene Hackman và vợ - nghệ sĩ piano Betsy Arakawa Hackman, hôm 7/3.

Tài tử qua đời do mắc tổ hợp bệnh tim nghiêm trọng, cao huyết áp và Alzheimer giai đoạn cuối, thọ 95 tuổi. Cảnh sát ghi nhận lần cuối máy tạo nhịp tim của ông được sử dụng là ngày 17/2. Bà Heather Jarrell - trưởng phòng giám định pháp y bang New Mexico - cho rằng hợp lý khi kết luận ông mất ngày 18/2. Họ không tìm thấy thức ăn trong dạ dày của ông vào thời điểm tử vong, cơ thể không có dấu hiệu mất nước. Các viên chức suy đoán Gene Hackman có thể không biết vợ mất trước ông do bệnh Alzheimer.

Vợ chồng diễn viên Gene Hackman trong một sự kiện năm 1993. Ảnh: Zuma

Trong khi đó, bà Betsy, 65 tuổi, chết do hội chứng viêm phổi gây ra bởi virus Hanta - loại sống chủ yếu trong các loài gặm nhấm. Căn bệnh hiếm gặp nhưng có tỷ lệ tử vong cao, thường lây truyền sang con người nếu tiếp xúc gần chất thải và nước bọt của chuột trong nhà, nhà kho hoặc nơi thông gió kém, theo Guardian.

Ông Adan Mendoza - cảnh sát trưởng thành phố Sante Fe, New Mexico - cho biết các hoạt động cuối cùng của bà Betsy diễn ra vào ngày 11/2. Bà đã đi mua sắm và trả lời email hôm đó. Trước đó ba ngày, bà còn dắt chó cưng - con được tìm thấy mất gần bà tại hiện trường - gặp bác sĩ thú y.

Ngôi nhà của tài tử Gene Hackman tại Santa Fe - khu vực có nhiều người nổi tiếng, tác giả sinh sống. Ảnh: AP

Thi thể của vợ chồng diễn viên Gene Hackman được tìm thấy tại nhà riêng chiều 26/2. Khoảng 14h cùng ngày, một nhân viên bảo trì đến nhà cặp sao nhưng không gặp được ai. Do lo lắng khi không có người mở cửa, anh liên hệ đội an ninh khu vực nhờ hỗ trợ. Sau khi người của cơ quan địa phương đến, họ phát hiện hai cơ thể bất động trong nhà qua cửa sổ nên gọi 911.

Tại hiện trường, Gene Hackman nằm trong phòng thay giày dép gần nhà bếp, còn vợ ở nhà tắm cùng một lọ thuốc theo toa mở nắp với thuốc vương vãi khắp nơi. Cách bà khoảng 3-4 m là Zinna - một trong ba chó cưng của cặp sao - chết trong tủ quần áo. Hai con còn lại vẫn khỏe mạnh vào thời điểm lực lượng chức năng đến.

Bước đầu, các nhà điều tra cho rằng sự việc không có dấu hiệu phạm tội. Tuy nhiên, họ không thể xác định chuyện gì xảy ra với cặp sao do cả hai không có dấu hiệu chấn thương bên ngoài hay ngộ độc khí. Trên TMZ ngày 27/2, Elizabeth Jean Hackman - con gái lớn của ông Hackman và vợ trước - nói gia đình nghi ngờ bố và mẹ kế mất do hít khí độc. Văn phòng điều tra loại trừ khả năng này sau khi công ty khí đốt New Mexico kiểm tra nhà và xung quanh nơi ở của họ, kết luận "không có dấu hiệu, bằng chứng cho thấy bất kỳ vấn đề liên quan đường ống dẫn khí".

Cặp sao có cuộc sống kín tiếng kể từ khi ông Hackman nghỉ hưu hơn 20 năm trước. Trong ảnh là lần gần nhất cả hai xuất hiện trước công chúng hồi tháng 3/2024. Ảnh: Splash News

Gene Hackman sinh năm 1930 tại California, là một trong những diễn viên xuất sắc mọi thời, có hơn 40 năm hoạt động trong làng giải trí. Những bộ phim nổi tiếng của ông gồm The French Connection, Bonnie and Clyde và The Royal Tenenbaums. Suốt sự nghiệp, ông nhận hai tượng vàng Oscar, hai cúp BAFTA, giải thành tựu trọn đời Cecil B. DeMille năm 2003. Sau hơn 100 vai diễn, ông nghỉ hưu vào năm 2004. Ngoài sự nghiệp phim ảnh, Gene Hackman viết sách, từng xuất bản nhiều tác phẩm. Quyển cuối cùng của ông là tiểu thuyết Pursuit (2013) thuộc thể loại trinh thám.

Tài tử trải qua hai đời vợ, có ba con gồm hai gái và một trai với vợ đầu - bà Faye Maltese. Năm 1991, ông cưới Besty Arakawa. Theo Guardian, ông sống tại New Mexico từ thập niên 1980, tiếp tục ở đây sau khi kết hôn bà Arakawa. Thời gian rảnh, ông thường vẽ tranh, câu cá và viết lách. Những năm cuối đời, vợ chồng ông hiếm khi xuất hiện trước công chúng.

Hôm 27/2, các con gái và cháu của ông gửi thông cáo báo chí: "Chúng tôi thương tiếc báo tin bố chúng tôi - ông Gene Hackman - và vợ ông - bà Betsy - ra đi mãi mãi. Ông được hàng triệu người khắp thế giới yêu mến và ngưỡng mộ vì có sự nghiệp diễn xuất rực rỡ, nhưng với chúng tôi, người đàn ông ấy luôn là người cha và người ông của tất cả. Chúng tôi sẽ rất nhớ thương ông".

Trích trailer "The French Connection" Trích trailer "The French Connection" (1971). Bộ phim giúp ông thắng giải Oscar Nam chính xuất sắc năm 1972. Video: 20th Century Fox

Phương Thảo (theo People, Guardian)