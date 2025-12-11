Góc khuất ở rể của người lương 50 triệu đồng

Nhiều lúc muốn rủ bạn bè, đồng nghiệp về nhà chơi nhưng tôi lại ngại bố mẹ vợ.

Vợ tôi là con út trong gia đình chỉ có hai chị em gái. Chị vợ đi lấy chồng, và về nhà chồng.

Thế nên ngay ngày lấy nhau, chuyện tôi ở rể gần như là đương nhiên, cả họ nội lẫn họ ngoại đều xem đó là cách hợp tình hợp lý. Tôi hiểu điều ấy, và tôi tôn trọng bố mẹ vợ. Nhưng càng sống, tôi càng thấy có những góc khuất mà có lẽ một số người đồng cảnh ngộ sẽ đồng cảm.

Nhiều người nghĩ đàn ông đi ở rể thì sướng, không phải đi thuê nhà, có ông bà ngoại phụ chăm con, bữa cơm luôn sẵn. Nhưng thực tế của tôi thì khác xa. Đi làm về mệt, bước vào nhà vẫn phải giữ ý tứ từng câu nói, không dám giao lưu với đồng nghiệp sau giờ làm chứ đừng nói chuyện mời bạn bè về chơi.

Tôi là đàn ông trưởng thành, có khả năng tự lo cuộc sống, nhưng nhiều lúc thấy mình như sống nhờ, sống ké trong chính gia đình mình. Nói qua là lương tôi 50 triệu một tháng, chưa kể thưởng lễ Tết và có dư một khoản tiết kiệm đủ để mua một căn hộ chung cư.

Nhiều lúc vợ chồng muốn có không gian riêng nhưng tôi lại không dám bày tỏ chuyện ra ở riêng vì sợ mang tiếng "dụ vợ ra riêng để trốn nghĩa vụ nhà ngoại". Ở rể, đôi khi không phải là lựa chọn, mà là cái thế khó mà cả hai vợ chồng đều bị đẩy vào.

Càng sống, tôi càng hiểu có những áp lực không mang hình hài cụ thể, nhưng cứ bám vào tâm trí mỗi ngày.

Chuyện ở rể luôn có hai mặt nhưng cũng đầy ràng buộc vô hình. Không ít gia đình trẻ đổ vỡ vì những áp lực lời nhắc của mẹ vợ, cái nhìn của bố vợ, sự lép vế của người chồng khi phải sống trong nhà không mang tên mình. Và đáng buồn, đàn ông hiếm khi được chia sẻ những cảm xúc ấy, vì chỉ cần mở miệng than một câu, xã hội lập tức gắn cho cái mác yếu đuối, không bản lĩnh.

Mỗi năm vợ con chỉ về nhà tôi mỗi dịp Tết, vì lễ lạt thì đi nghỉ mát, du lịch. Vợ tôi cũng chưa từng làm dâu cho bố mẹ tôi ngày nào. Bây giờ gia đình ít con, chuyện làm dâu, ở rể nên được nhìn nhận thế nào giữa những chuẩn mực cũ và nhu cầu sống mới?

Triết