Hôn nhân đồng điệu của 'vua hài' Adam Sandler

"Vua hài" Adam Sandler nói việc vợ đồng ý cưới anh và gắn bó suốt 20 năm qua là món quà tuyệt nhất cuộc đời.

Trong buổi ra mắt phim Jay Kelly ở Los Angeles, Mỹ, ngày 11/11, Adam Sandler, 59 tuổi, trả lời phỏng vấn trang People về cuộc sống hôn nhân bên diễn viên Jackie Sandler, 51 tuổi.

Hơn 20 năm chung sống, tài tử cho biết tình cảm vợ chồng khăng khít, cả hai luôn thích trò chuyện và cười đùa cùng nhau. Họ thường bàn về kế hoạch tương lai, san sẻ công việc và chăm sóc con cái. Sandler nói biết ơn vì cuộc sống hạnh phúc, gia đình luôn ủng hộ.

Jackie Sandler đi xem concert "You're My Best Friend" của chồng tại Las Vegas đầu tháng 11. Ảnh: Instagram/ Adam Sandler

Adam và Jackie gặp nhau lần đầu trên phim trường Big Daddy vào năm 1998, khi đó Adam đóng chính còn Jackie nhận vai người hầu bàn. Năm 2003, cả hai tổ chức hôn lễ theo truyền thống của người Do Thái ở California, mời 400 khách. Năm 2006, họ đón con gái đầu lòng - Saddie. Hai năm sau, con gái thứ hai - Sunny - chào đời.

Bên nhau, cả hai vừa là bạn đời vừa là đồng nghiệp. Theo IMDb, Jackie đóng hơn 20 bộ phim của chồng, phần lớn vào vai nhỏ và khách mời. Một số tác phẩm nổi bật như 50 First Dates (2004), hai phần Grown Ups (2010, 2013), The Wrong Missy (2020) và Hubie Halloween (2020). Dự án mới nhất của cô là Happy Gilmore 2, ra mắt hôm 25/7. Cô tham gia cùng chồng và hai con gái.

Trailer phim "Happy Gilmore 2" của Adam Sandler Trailer phim "Happy Gilmore 2". Jackie Sandler xuất hiện ở phút 1:12, diễn cùng Sunny. Video: Netflix

Tại buổi công chiếu phim hồi tháng 7, Adam cho biết vợ chồng anh rất ăn ý trong phim lẫn ngoài đời, "ánh mắt luôn dán vào nhau" dù không đóng vai người yêu.

Theo nguồn tin của People, vợ chồng Sandler chỉ duy trì mối quan hệ thân thiết với những người quen lâu năm, thích ăn tối cùng bạn bè khi rảnh rỗi. Một trong số bạn thân của họ là Jennifer Aniston - đóng cùng Adam trong Just Go With It (2011) và Murder Mystery (2019). Nếu không gặp hội bạn, cặp sao sẽ tận hưởng những thú vui đơn giản như dành cả tối để xem phim.

Dịp kỷ niệm 20 năm kết hôn, Adam đăng ảnh cưới lên Instagram, cho biết lời đồng ý lấy anh làm chồng của Jackie là "món quà tuyệt nhất đời".

Ảnh cưới của vợ chồng nhà Sandler năm 2003. Ảnh: Instagram/ Adam Sandler

Adam Sandler sinh năm 1966, là diễn viên, nhà sản xuất và nhạc sĩ người Mỹ. Thập niên 1990, anh bắt đầu gây chú ý sau khi tham gia chương trình hài tạp kỹ Saturday Night Live. Nghệ sĩ được khán giả biết đến qua các vai hài trong nhiều tác phẩm như Billy Madison (1995), Happy Gilmore (1996), The Wedding Singer (1998), Big Daddy (1999), Mr. Deeds (2002). Năm 2023, Adam đứng đầu danh sách diễn viên kiếm tiền nhất theo bảng xếp hạng của Forbes. Năm 2004, anh giữ hạng chín với mức thu nhập 26 triệu USD.

Jackie Sandler sinh năm 1974, từng là người mẫu khi còn học trung học phổ thông. Năm 1999, cô bắt đầu sự nghiệp diễn xuất với bộ phim Deuce Bigalow: Male Gigolo của đạo diễn Rob Schneider. Sau khi kết hôn, cô chủ yếu đóng phim, sản xuất phim của chồng.

Phương Thảo (theo People)