Hôn nhân địa ngục '5 ngày trận lớn, 3 ngày trận nhỏ'

5 năm hôn nhân triền miên chìm trong những trận đòn, chửi mắng của chồng.

Bạo lực gia đình không phân biệt giới tính, trình độ và độ tuổi, trong số các vụ bạo lực gia đình nạn nhân là nữ và trẻ em chiếm phần lớn. Tôi biết câu chuyện về một người phụ nữ chịu bạo lực gia đình.

Năm 2020, chị kết hôn, năm năm trôi qua với chị là những chuỗi ngày ám ảnh bởi bạo lực gia đình và những tiếng chửi bới kinh hồn.

Thời gian có thể xoa dịu và làm lành những vết thương sưng tím, những thương tật đau tay, chân, toàn thân, như hoàn cảnh mà chị đã trải qua... nhưng sẽ khó quên những ám ảnh trong chính căn nhà của mình mà vấn nạn bạo hành gia đình mỗi ngày luôn xảy ra, diễn biến phức tạp, bao rủi ro, hệ lụy không lường trước được .

Chị kể, bạo hành gia đình của một người là việc đã được ngấm vào tư tưởng, ngấm vào máu của họ, không phân biệt lúc tỉnh táo hay lấy cớ ly rượu, ly bia để biện hộ cho hành động bạo hành gia đình.

Chị nói "có trải qua thực tế mới thấm và thấu hiểu hết được sự đáng sợ của những trận đòn dăm ba ngày một trận nặng, vài ngày một trận nhẹ kèm bao lời chửi bới kinh hồn".

Để trải qua được ngày tháng năm đó với chị bằng tình thương của một người mẹ mà cố gắng chịu đựng và cố gắng cho con mình được một tổ ấm đủ đầy bố và mẹ . Hoàn cảnh của chị là độc lập tài chính, công việc ổn định không phụ thuộc chồng hay để ai phải nuôi mình.

Bên cạnh đó, bản thân chị đến với người chồng bạo hành gia đình họ không có tài sản, có nhiều nợ nần riêng. Chị ngoài khổ về lo toan, gánh vác tài chính thì còn chịu áp lực tinh thần lẫn thể xác qua bao trận bạo lực, đánh chửi.

Chị kể "trận đánh gần nhất vào tháng 5/2024 khi anh ta lấy thanh sắt đánh vào người chị và tháng 10/2024 dùng búa dí vô đầu chị, áp đảo chị vào một góc nhà tắm để hành hung và chị tìm cách chạy thoát được".

Sau bao ngày tháng năm không dám lên tiếng, che giấu mình là nạn nhân của việc bạo hành thì chị quyết tâm thoát khỏi sự bạo hành mà đã chịu đựng bao tháng năm qua.

Thời gian vừa qua có rất nhiều hoàn cảnh thương tâm trong vấn nạn bạo lực gia đình. Mỗi hoàn cảnh không được dùng từ số phận để chịu đựng hay im lặng mình làm nạn nhận, vì điều đó không chỉ giết chết tinh thần, thể lực mà còn có thể cướp đi sự sống của mỗi nạn nhân bạo lực gia đình.

Cuộc sống là được sống trong tình yêu thương, bình đẳng thì mới có hạnh phúc, có tương lai tươi đẹp được. Hãy lên tiếng về sự bạo hành gia đình mà mỗi ta đang là nạn nhân và cùng nhau lên tiếng vì đó là cánh cửa mở, cánh cửa cơ hội được sống tốt hơn.

Việc bạo hành gia đình đối với người lớn đã là một vấn nạn không lường trước được, vậy thì những đứa trẻ đang độ tuổi ăn học, tuổi thơ của các cháu sẽ bị ảnh hưởng tâm lý rất nhiều, ảnh hưởng về sự phát triển về mặt nhận thức cũng như những ám ảnh theo suốt tuổi thơ của các cháu nếu phải sống, chứng kiến bao cảnh bạo lực trong một ngôi nhà.

Đó là những chia sẻ mang bao trăn trở, suy nghĩ khi dần khép lại câu chuyện năm năm để hiểu và sợ bạo hành gia đình.

Loan Đoàn