Hôn nhân của diễn viên Hà Việt Dũng

Hà Việt Dũng, 39 tuổi, nói may mắn bởi có vợ là hậu phương vững chắc, không ghen khi anh đóng cảnh tình cảm trên phim.

Sau khi kết thúc hai series Cách em một milimet, Lằn ranh, hiện Hà Việt Dũng dành nhiều thời gian cho gia đình. Trên trang cá nhân, anh thường xuyên cập nhật hình ảnh bên vợ con. Hôm 12/4, diễn viên đăng ảnh cùng bà xã Hà Thị Nhung vào 5 năm trước và hiện tại, được nhiều đồng nghiệp, bạn bè khen đẹp đôi.

Vài năm gần đây, bên cạnh nghề diễn, Hà Việt Dũng cùng vợ kinh doanh homestay, nhà hàng ở bản Lác, Mai Châu, Hòa Bình cũ, kết hợp bán đồ ăn, hợp tác quảng cáo. Anh được khán giả nhớ đến với hình ảnh hài hước, gần gũi khi giới thiệu sản phẩm qua các video trên TikTok. Ở một số video, diễn viên quay cùng bà xã. Hà Việt Dũng cho biết mỗi khi có ý tưởng hay, anh thường nhờ vợ diễn cùng để tạo tương tác vui vẻ. Anh chỉ cần giải thích qua, cô đã có thể hiểu và phối hợp nhịp nhàng.

Hà Việt Dũng kết hôn Hà Thị Nhung vào tháng 10/2018, sau thời gian ngắn yêu. Cô kém anh sáu tuổi, cùng gia đình kinh doanh tại huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình (nay là xã Mai Châu, tỉnh Phú Thọ). Cuối năm 2017, Hà Việt Dũng chuyển từ TP HCM ra Đà Nẵng sống. Trong một lần cùng bạn về bản Lác chơi, anh tình cờ gặp vợ, song hai người chỉ dừng lại ở quan hệ bạn bè. Khi tình cờ xem được chương trình về Hà Việt Dũng và gia đình của anh, Hà Thị Nhung có nhiều cảm xúc, chủ động nhắn tin cho diễn viên. Từ đó, họ nói chuyện thường xuyên, dần nảy sinh tình cảm và nhanh chóng tiến tới hôn nhân.

Sau đám cưới, vợ chồng diễn viên lập nghiệp ở Đà Nẵng. Tuy nhiên, cả hai gặp khó khăn vì thiếu kinh nghiệm kinh doanh. Khi đóng phim Bão ngầm (2022), Hà Việt Dũng và vợ quyết định chuyển về quê sinh sống để thuận tiện cho công việc. Từ đó đến nay, diễn viên thường đi lại giữa Hòa Bình cũ và Hà Nội để tham gia các hoạt động nghệ thuật. Năm ngoái, khi tham gia hai dự án Cách em một milimet, Lằn ranh, anh tự lái xe, thường xuất phát từ nhà lúc 4h và trở về vào khoảng 17, 18h.

Do cùng quê, có sự tương đồng trong phong tục, văn hóa, hai người dễ hòa hợp khi bước vào cuộc sống vợ chồng. Theo diễn viên, bạn đời là người mạnh mẽ, độc lập. Dù kém chồng sáu tuổi, cô suy nghĩ chín chắn, là hậu phương vững chắc để anh yên tâm phát triển sự nghiệp.

Trước đó, có một số dự án buộc Hà Việt Dũng phải xa nhà dài ngày. Năm 2019, khi vợ mới sinh con gái được vài tháng, diễn viên phải đi quay series hình sự mất gần một năm. Lúc tham gia Lựa chọn số phận, anh cũng dành gần nửa năm cho tác phẩm. Thời gian đầu, thấy chồng thường xuyên vắng nhà để đóng phim, Hà Thị Nhung có chút chạnh lòng. Dần dà, cô hiểu tính chất công việc của anh, không kêu ca mà một tay chăm sóc con, thỉnh thoảng nhờ gia đình hai bên hỗ trợ.

Hà Thị Nhung cũng thường góp ý trang phục, hỗ trợ chồng cải thiện phong cách. Cô dành sự tin tưởng, không ghen tuông, chất vấn nếu anh đóng cảnh tình cảm với bạn diễn nữ. Trên một chương trình truyền hình gần đây, Hà Việt Dũng kể bà xã từng được hỏi có ghen khi thấy chồng đi làm phim, cô đáp: ''Nếu em mà ghen thì không có Hà Việt Dũng ngày hôm nay''. Nhờ niềm tin từ bạn đời, anh được tiếp thêm động lực làm nghề.

Gần tám năm về một nhà, Hà Việt Dũng và vợ duy trì ''lửa'' hôn nhân nhờ chung nhiều sở thích. Nếu buổi sáng rảnh rỗi, anh và bà xã đưa con đến trường rồi đi uống cà phê. Thỉnh thoảng, anh lái xe chở cô ra Hà Nội chơi. Có thời gian, diễn viên đưa vợ con đi du lịch, bù cho những lúc đi làm phim. Anh chia sẻ việc nhà, không ham tụ tập bạn bè, trân trọng bữa cơm quây quần bên các thành viên. Hàng tháng, diễn viên giữ một khoản thu nhập để lo cho bố mẹ, còn lại đưa vợ, bởi cô là người biết vun vén, chi tiêu.

Khi có bất đồng, hai người đặt nguyên tắc không để mọi chuyện đi quá xa, tôn trọng nhau, không ''động chân động tay''. Theo Hà Việt Dũng, anh thường làm lành trước bởi sợ không khí nặng nề trong gia đình. Anh tâm niệm coi vợ như người bạn đồng hành, tri kỷ để có thể đi xa hơn cùng nhau.

Trải qua những năm tháng cơ cực, hiện cuộc sống của Hà Việt Dũng ổn định hơn, sự nghiệp nghệ thuật cũng có dấu ấn. Ngoài diễn xuất, anh duy trì hoạt động kinh doanh, làm sáng tạo nội dung. Diễn viên tâm niệm cố gắng làm nhiều việc khi bản thân còn có sức khỏe để trở thành chỗ dựa vững chãi cho vợ, đồng thời khiến bố mẹ yên tâm.

Phương Linh