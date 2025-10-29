Hà Việt Dũng trưởng thành từ cơ cực

Hà Việt Dũng, 38 tuổi, từng là bốc vác, phục vụ quán cà phê, làm người mẫu trước khi lấn sân phim ảnh, trở thành diễn viên tiềm năng.

Trong series Cách em 1 milimet, Hà Việt Dũng gây chú ý với khán giả khi hóa thân nhân vật Viễn lúc trưởng thành. Nhân vật ngày nhỏ của anh do Sơn Tùng thủ vai, từng có ''mối tình gà bông'' với Ngân (Quỳnh Trang). Khi lớn, Viễn là một giám đốc thành đạt, sống lý trí nhưng vẫn giữ chút tính cách trẻ con, bộc lộ rõ nhất lúc anh nói chuyện với Ngân hoặc em gái.

Trên fanpage phim hơn 16 triệu người theo dõi, người xem nhận xét Hà Việt Dũng thể hiện tự nhiên, có nhiều câu thoại thẳng thắn, thực tế. Khán giả Ngọc Hiệp viết: ''Biểu cảm của Viễn khi lớn với Viễn hồi nhỏ rất nhất quán'', tài khoản Phạm Tố Nga nhận định: ''Hà Việt Dũng diễn tốt, nghiên cứu nhân vật kỹ''.

Hà Việt Dũng trong trích phim 'Cách em 1 milimet' Phân đoạn Viễn trách Ngân chọn nhầm chồng. Video: VTV Giải trí

Hà Việt Dũng là gương mặt quen thuộc trên sóng truyền hình giờ vàng. Đạo diễn Mai Hồng Phong, Vũ Minh Trí nhận xét anh là một trong số diễn viên tiềm năng của màn ảnh. Trước Cách em 1 milimet, anh đảm nhận loạt vai công an trong các series Bão ngầm, Đội điều tra số 7, Độc đạo.

Hơn 10 năm theo đuổi nghiệp diễn, Hà Việt Dũng dần tạo được những dấu ấn riêng. Tuy nhiên, xuất phát điểm của anh không phải diễn viên được đào tạo bài bản. Anh đoạt giải đồng Siêu mẫu Việt Nam 2011, từng có thời gian hoạt động nghề mẫu. Một lần, anh được đạo diễn Ngô Quang Hải phát hiện và gọi thử vai cho tác phẩm Mùa hè lạnh. Dù không có kinh nghiệm phân tích nhân vật, chưa biết cách thoại, anh tự nhủ không bỏ cuộc. Nhận thức bản thân là diễn viên tay ngang, ở mỗi dự án sau, anh luôn duy trì tinh thần cầu tiến, học hỏi đồng nghiệp.

Trước khi hoạt động nghệ thuật, Hà Việt Dũng có nhiều năm bươn chải, làm mọi nghề để kiếm sống. Sinh ra tại một vùng quê nghèo ở Phú Thọ (Hòa Bình cũ), ngày nhỏ, anh tranh thủ những tháng hè để đi cào hến bán, làm thuê tại lò gạch cùng mẹ. Thấy cuộc sống bế tắc, học hết cấp ba, Hà Việt Dũng quyết định đi làm, đồng thời đăng ký đi nghĩa vụ quân sự. Sau hai năm nhập ngũ, diễn viên Nam tiến, mong tìm được cơ hội thoát nghèo.

Ban đầu, anh làm thuê ở Đồng Tháp, được vài tháng thì về TP HCM, làm bốc vác ở quốc lộ 1A. Ngoài ra, diễn viên từng phục vụ ở quán cà phê, bar, karaoke. Có lần, anh xin làm tại nhà hàng tiệc cưới bởi cần một công việc được bao ăn, ở, không tốn tiền thuê trọ. Thời điểm bén duyên nghề người mẫu, do ít show, cát-xê thấp, anh phải bán nước mía để thêm thu nhập.

Đi lên từ khó khăn, Hà Việt Dũng biết trân trọng sức lao động, nỗ lực làm việc, giúp cuộc sống của mình và gia đình trở nên tốt hơn. Anh từng cho biết chưa dư dả nhưng không còn thiếu thốn kinh tế như trước. Vài năm gần đây, song song nghề diễn, anh bán đồ ăn, hợp tác quảng cáo cho các nhãn hàng trên TikTok, sáng tạo các video hài hước ở nền tảng này. Nhiều khán giả nhớ đến Hà Việt Dũng với video về cuộc họp với ''các gà, các ngan'' hay các màn giới thiệu sản phẩm của anh.

Diễn viên cho biết trải nghiệm sống giúp anh thêm tự tin khi hóa thân trên màn ảnh. Tham gia dự án Bão ngầm, anh thể hiện Đại úy Hải Triều, chiến sĩ công an ngầm, trà trộn vào nhóm giang hồ với biệt danh Hùng ''nhọ''. Diễn viên dành thời gian tập môn võ Nhất Nam, rèn luyện thêm boxing để thực hiện các cảnh hành động. Ở Độc đạo, anh phân tích kỹ vai diễn nhằm khắc họa phong thái của Long - Thượng tá công an, Phó Trưởng công an huyện, phụ trách án ma túy ở bản Mộc.

Hà Việt Dũng trong 'Hãy nói lời yêu' Cảnh Bình nịnh vợ sau khi bị lộ chuyện ngoại tình trong phim "Hãy nói lời yêu". Video: VTV Giải trí

Trước đó, Hà Việt Dũng thành công với các vai sở khanh. Năm 2018, diễn viên hóa thân Sơn trong Ngược chiều nước mắt, khiến nhiều khán giả ghét. Nhân vật là giảng viên trường nhạc, chuyên lừa tình những cô gái trẻ. Trong Hãy nói lời yêu (2021), anh vào vai Bình, gã đàn ông đã có gia đình nhưng dùng mọi thủ đoạn để tán tỉnh cô sinh viên năm nhất Hoàng My (Quỳnh Kool). Khi bị vợ phát hiện, Bình lộ rõ vẻ bản chất quen luồn cúi, nhu nhược. Dưới các trích đoạn được chia sẻ trên mạng xã hội, người xem tỏ thái độ phẫn nộ, để lại các bình luận mắng nhân vật.

Diện mạo của diễn viên Hà Việt Dũng ở tuổi 38. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Hiện Hà Việt Dũng có cuộc sống yên bình cùng vợ và con gái ở quê nhà. Diễn viên kết hôn bà xã Hà Thị Nhung, người dân tộc Thái, kém anh sáu tuổi. Hai người gặp nhau khi anh quyết định ra Đà Nẵng sống sau gần 10 năm lăn lộn ở TP HCM. Yêu được hai tháng, họ tiến tới hôn nhân và chuyển về Bắc.

Ở quê, bà xã diễn viên kinh doanh nhà hàng, homestay, hỗ trợ anh bán hàng online. Hà Việt Dũng từng nói may mắn bởi vợ chín chắn, chăm sóc con chu đáo mỗi khi diễn viên xa nhà làm phim. Ngoài ra, cô thấu hiểu tính chất công việc của anh, không chất vấn mỗi lúc thấy chồng đóng cảnh tình cảm với bạn diễn nữ.

Phương Linh