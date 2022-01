Hôn nhân bảy năm của Lê Thúy

Lê Thúy được chồng - Đỗ An - nhường nhịn mỗi khi người mẫu lớn tiếng cãi vã trong bảy năm chung sống.

Trên trang cá nhân ngày 11/1, người mẫu đăng ảnh đi ăn tiệc cùng chồng kèm lời nhắn: "Người ta không bao giờ biết trước tương lai nhưng anh an tâm rằng ở phía trước anh luôn có em".

Cả hai gặp nhau tình cờ trong một buổi cà phê cùng ca sĩ Tóc Tiên, Mai Tiến Dũng tại TP HCM hồi năm 2014. Đỗ An ấn tượng chiều cao và sự giản dị của người mẫu và chủ động làm quen. Họ kết hôn kết hôn sau gần một năm hẹn hò.

Lê Thúy - Đỗ An thực hiện bộ ảnh kỷ niệm bảy năm ngày cưới. Ảnh: Milor Trần

Ngoài tình yêu, họ giữ gìn hôn nhân bằng cách vì nhau thay đổi, dung hòa lối sống với bạn đời.

Thời gian đầu chung sống, cả hai gặp nhiều khó khăn vì chưa hiểu rõ nhau. Đỗ An dành 95% thời gian cho công việc, 5% cho gia đình. Người đẹp giận dỗi vì chồng ham việc, có lần định xách valy ra khỏi nhà. Thói quen sinh hoạt, sở thích của vợ chồng người mẫu cũng nhiều khác biệt. Lê Thúy mê phim Hàn Quốc còn chồng thích nhà cửa, trang trí nội thất. Đỗ An quá kỹ tính, không muốn vợ di chuyển đồ vật trong nhà đã đặt sẵn. Nam diễn viên làm việc khuya nên thường dậy lúc 10h30, còn Lê Thúy đúng 6h30 đã thức giấc. Họ thường mâu thuẫn bởi những chuyện nhỏ nhặt như Đỗ An có thể chờ vợ trang điểm cả giờ đồng hồ, còn Lê Thúy không thể chờ chồng.

Dù vậy, họ luôn tôn trọng công việc và cuộc sống cá nhân của nhau. Diễn viên cố gắng xem phim Hàn Quốc nhiều tập cùng vợ để cả hai có thời gian hoạt động chung trong ngày. Đỗ An nói: "Tôi biết kiên nhẫn hơn, tập lắng nghe mong muốn của bạn đời. Sự chia sẻ giúp chúng tôi củng cố niềm tin và ngày càng hiểu nhau hơn".

Lê Thúy luôn được chồng chiều chuộng, lo lắng. Chân dài cho biết khi đi nước ngoài công tác, không rành tiếng Anh, bạn đời giúp cô chuẩn bị tất cả lộ trình đi xe buýt hay tàu cao tốc theo từng chặng đường, dễ dàng di chuyển. Biết bà xã ăn uống phụ thuộc vào tâm lý nên mỗi sáng diễn viên phải xem xét mặt vợ như thế nào mới gọi đồ ăn. Những khi bận, diễn viên nhắn tin nhắc nhở vợ ăn uống đầy đủ, đúng giờ.



Công việc kinh doanh nhà hàng của nữ người mẫu được chồng hỗ trợ xây dựng từ những ngày đầu. Khi đó, suốt một tháng liền, sáng sớm, vợ chồng Lê Thúy ra chợ đầu mối để kiếm nguồn hàng tốt nhất. Diễn viên lấy xe máy chở vợ đi lựa nguyên liệu mà không bao giờ cằn nhằn. "Anh An tôn trọng và cố gắng hòa hợp với vợ khiến tôi cảm thấy thoải mái, tự tin hơn trong cuộc sống rất nhiều", người mẫu nói.

Đỗ An kết hôn với người mẫu Lê Thúy năm 2015. Ảnh: Facebook Lê Thúy

Nhắc đến chồng, "nàng thơ" của Đỗ Mạnh Cường dùng hai từ "ngưỡng mộ" vì luôn hiểu, thông cảm cho tính cứng đầu của bà xã. Mỗi khi Lê Thúy lớn tiếng trong tranh luận, bạn đời nhường nhịn và chưa bao giờ cần lời xin lỗi. "Đàn ông chắc chắn ai cũng có tự ái nhưng anh ấy không để tâm mà dành tình cảm tốt nhất cho vợ. Tôi nghĩ điều đó thể hiện sự cao thượng mà tôi rất cần ở người bên cạnh", Lê Thúy cho biết.

Được Đỗ An yêu thương, chiều chuộng nên Lê Thúy sẵn sàng lui về hậu trường làm người nội trợ. Sau nhiều năm kết hôn, cả hai luôn mong mỏi có thêm thành viên mới trong tổ ấm. Lê Thúy cho biết trước đây đi khám sức khỏe, bác sĩ khuyên cô tăng cân vì quá ốm (cao 1,8 m, nặng 40 kg), cơ thể mang thai sẽ không tốt. Sau khi bàn bạc với chồng, cuối năm 2018, người mẫu quyết định rời sàn catwalk, lên kế hoạch bồi bổ, chuẩn bị cho việc làm mẹ. Người mẫu nói: "Chúng tôi nhận ra càng căng thẳng, càng khó có em bé nên cả hai thống nhất sống vui vẻ và thoải mái. Con cái là trời cho, không thể cưỡng cầu". Gần đây, cả hai đi nghỉ dưỡng ở Mũi Né (Bình Thuận). Theo người đẹp, chuyến đi này cần thiết cho cả hai để thư giãn, cùng lên kế hoạch cho năm mới.

Đỗ An bày tỏ tình cảm với Lê Thuý Đỗ An hát "Mùa yêu đầu" bày tỏ với vợ dịp kỷ niệm một năm cưới. Video: Nhân vật cung cấp

Hoàng Dung