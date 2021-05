Chồng Lê Thúy đoạt quán quân cuộc thi hát

Diễn viên Đỗ An - chồng người mẫu Lê Thúy - giành giải nhất cuộc thi "Trời sinh một cặp 2021" với phần thưởng 150 triệu đồng.

Trong chung kết phát sóng tối 15/5, Đỗ An và huấn luyện viên - ca sĩ Quốc Thiên - biến phần thi thành mini show "thách đấu" nhau hát.

Đỗ An khoe giọng trầm ấm qua ca khúc Bây giờ tháng mấy (Từ Công Phụng) - Circle of life (Elton John). Còn Quốc Thiên hát Gửi gió cho mây ngàn bay (Đoàn Chuẩn - Từ Linh), A whole new world (Alan Menken). Phần kết hợp của họ trong ca khúc Never enough (Benj Pasek and Justin Paul) mang nhiều nét hài hước lẫn cảm xúc sâu lắng. Cả hai còn mời thí sinh của chương trình gồm: diễn viên Diệp Bảo Ngọc, vũ công Đình Lộc, stylist Hoàng Ku tham gia phần hát kết với bài Heal the world của Michael Jackson.

Chồng Lê Thúy giành quán quân cuộc thi hát Tiết mục "Never enough" - Đỗ An - Quốc Thiên. Video: YouTube TV go.

Giám khảo Thành Lộc nhận xét: "Nếu tôi ví giọng hát của Quốc Thiên là bầu trời thì Quốc An là đám mây trắng. Hai bạn vẽ nên một bức tranh âm nhạc đẹp". Giám đốc âm nhạc Huy Tuấn cũng như giám khảo khách mời Mỹ Lệ đồng tình với nam nghệ sĩ. Tiết mục đội Quốc Thiên - Đỗ An nhận được số điểm tuyệt đối.

Đội trưởng Quốc Thiên (trái) và thí sinh Đỗ An giành chiến thắng cuộc thi "Trời sinh một cặp". Sân chơi ca hát, dành cho những người nổi tiếng thuộc nhiều lĩnh vực, được Việt hóa từ chương trình truyền hình thực tế It Take 2, bản quyền của Hà Lan. Ảnh: Vietcom.

Kết quả không bất ngờ khi phần trình diễn của họ được đầu tư kỹ lưỡng về mặt âm thanh, hình ảnh. Từ đầu cuộc thi đến chung cuộc, Đỗ An được đánh giá cao khi có phong độ trình diễn ổn định, hai lần đoạt giải nhất tuần. "Với tôi giành được giải nhất không quan trọng bằng có những người bạn mới, kỷ niệm ý nghĩa và được chơi hết mình", Đỗ An nói.

Đỗ An là họa sĩ thiết kế sinh năm 1984, được nhiều người biết đến khi kết hôn với người mẫu Lê Thúy. Anh từng đóng phim truyền hình Glee (bản Việt), Siêu quậy có bầu, làm thiết kế phim Vợ ba.

Chương trình chung kết còn có hai thí sinh là Beatboxer Thái Sơn, người mẫu Hữu Thanh Tùng tranh tài. Thái Sơn hát cùng đội trưởng Uyên Linh và nhận giải nhì. Còn Thanh Tùng biểu diễn cùng đội trưởng Ái Phương, về ba.