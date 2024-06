Hôn nhân 5 năm của Chris Pratt và con gái Arnold Schwarzenegger

Tài tử Chris Pratt thường xuyên cảm ơn vợ - tác giả Katherine Schwarzenegger - vì luôn yêu thương, giúp anh chăm sóc gia đình.

Hôm 8/6, tài tử đăng lên Instagram bức ảnh chụp hai vợ chồng trong ngày cưới vào năm 2019. "Chúc mừng kỷ niệm, em yêu! 5 năm đã trôi qua. Cảm ơn em nhiều vì niềm vui, sự bình yên em đã mang đến cho anh", Pratt viết.

Katherine, con gái của diễn viên Arnold Schwarzenegger, cũng kỷ niệm ngày cưới bằng bài viết trên trang cá nhân, kèm theo tấm ảnh vợ chồng cô đang mỉm cười nhìn nhau.

Chris Pratt (phải) và vợ tại lễ cưới năm 2019. Ảnh: Instagram Chris Pratt

Khi bắt đầu hẹn hò năm 2018, Chris thường xuyên bày tỏ sự ngưỡng mộ và tình yêu dành cho Katherine. Tháng 11/2018, Chris Pratt và vợ đầu - Anna Faris - hoàn tất thủ tục ly hôn. Anh công bố yêu Katherine trên trang cá nhân vào sinh nhật cô (ngày 13/12).

"Chúc mừng sinh nhật thủ lĩnh! Nụ cười của em thắp sáng căn phòng. Anh trân trọng phút giây ta bên nhau. Thật hạnh phúc khi Chúa mang em vào đời anh. Cảm ơn vì những tiếng cười, nụ hôn, cuộc trò chuyện, chuyến đi cùng nhau, tình yêu và sự quan tâm", diễn viên viết. Trước đó, cả hai kín tiếng về quan hệ dù nhiều lần bị bắt gặp đi với nhau.

Ngày 8/6/2019, nghệ sĩ và Katherine tổ chức lễ cưới ở Montecito (California, Mỹ) sau một năm hẹn hò. Một nguồn tin nói với People: "Bạn có thể nói hôm nay là ngày hạnh phúc nhất đối với Katherine. Cô ấy không ngừng mỉm cười. Còn Chris có vẻ choáng váng vì phấn khích".

Một năm sau, hai ngôi sao chào đón con gái đầu lòng tên Lyla. Năm 2022, Chris và vợ có thêm bé gái Eloise. Trước đó, tài tử có con trai Jack, 12 tuổi, với vợ cũ Anna Faris. Trái với việc chia sẻ công khai chuyện tình cảm, Chris và Katherine quyết định giữ sự riêng tư cho con. Cả hai thống nhất không đăng ảnh cận mặt con, chỉ chụp hai bé từ phía sau.

Theo ET, sau 5 năm kết hôn, tình cảm của vợ chồng Chris Pratt vẫn mặn nồng như ngày đầu. Hôm 13/5, Chris gửi lời chúc mừng đến mẹ ruột và Katherine nhân Ngày của Mẹ. Diễn viên cho biết yêu vợ nhiều khi chứng kiến quá trình cô anh trở thành mẹ của hai con chung, đồng thời dành tình thương cho con riêng của anh.

Chris Pratt và Katherine Schwarzenegger trên thảm đỏ Avengers Endgame Katherine Schwarzenegger đến ủng hộ chồng trong buổi công chiếu "Avengers: Endgame" năm 2019. Video: MaximoTV

Tài tử nhiều lần thể hiện tình yêu với Katherine vào các dịp lễ quan trọng lẫn cuộc phỏng vấn. Lễ Tình nhân 14/2, Chris viết: "Bọn trẻ và anh thật may mắn khi có em trong cuộc đời. Em là một người vợ, mẹ, và người bạn tuyệt vời. Biết ơn em hôm nay và mãi mãi".

Năm 2021, trong buổi hỏi đáp cho phim The Tomorrow War, một người hâm mộ hỏi Chris về những điều yêu quý nhất ở Katherine. Nghệ sĩ đáp: "Tiếng cười của cô ấy, ngay cả vào những thời điểm không phù hợp, chẳng hạn trong đám tang hay gì đó. Nó khá dễ lây lan cho mọi người".

Hôm sau, Katherine chia sẻ một đoạn video trên Instagram ghi lại cảnh cả hai hôn má nhau với chú thích: "Yêu anh và được anh yêu là điều tuyệt vời nhất. Em biết ơn mỗi ngày được sống và có một gia đình với anh".

Trong một cuộc phỏng vấn tháng 6/2020 với UsWeekly, Katherine cho biết món quà tuyệt nhất cuộc đời là có người yêu thương và luôn hỗ trợ trong mọi việc như Chris Pratt. "Tôi luôn có được sự ủng hộ từ anh chị em và bố mẹ mình, nhưng có được điều đó ở chồng tôi là một hạnh phúc khác", cô nói.

Bốn tháng sau, Chris nhận chỉ trích vì các bê bối trong quá khứ, như là thành viên của một nhà thờ kỳ thị cộng đồng LGBT, phát biểu cợt nhả về các chủ đề bầu cử, chính trị hay tôn giáo trên mạng xã hội. Khi đó, Katherine bênh vực tài tử: "Chúng ta đang đối mặt hàng loạt rắc rối. Trò bình chọn đó là điều ta cần trong lúc này? Xấu tính thật sự là một hành động lỗi mốt".

Vợ chồng Chris Pratt trong một chuyến đi chơi. Ảnh: Instagram Katherine Schwarzenegger

Mối quan hệ của hai người được gia đình ủng hộ. Khi biết tin con gái hẹn hò, Arnold Schwarzenegger trêu Katherine tại sao yêu "một gã cao to, có nhiều phim thành công hơn cha, lại kiếm nhiều tiền hơn cha".

Theo People, Chris Pratt từng lo lắng khi yêu con gái của "Kẻ hủy diệt". Trước khi cầu hôn Katherine, anh gọi điện xin phép Arnold. Trái ngược suy đoán của Pratt, đàn anh vui vẻ chấp thuận. Trong cuộc phỏng vấn với Extra, Arnold khen Chris dễ mến, cảm nhận được sự hạnh phúc của cả hai. Ông cho biết yêu mến Chris Pratt ngay lần đầu Katherine đưa bạn trai về ra mắt, thích tính cách nhân hậu qua cách đối xử dành cho con gái ông.

Sau lần gặp Arnold, Chris rủ "bố vợ tương lai" cùng tập thể hình, lấy lý do xin lời khuyên của ông cho vai diễn mới. Khi trò chuyện, Chris khéo léo nhắc đến bộ phim tài liệu Pumping Iron, tác phẩm đầu tiên giúp Arnold thu hút khán giả.

Hai diễn viên không giấu mối quan hệ cha vợ - con rể thân thiết trước công chúng. Trong sinh nhật tuổi 73, Arnold đăng bức ảnh chụp chung với vợ cũ, các con trên mạng xã hội do Chris Pratt chụp. Hồi tháng 4, trên podcast New Heights, cha của Katherine nói vui vì con gái tìm thấy tình yêu của mình. "Hai người hợp nhau và trông rất xứng đôi", diễn viên Kẻ hủy diệt nói.

Chris Pratt (thứ hai từ trái qua) cùng Arnold Schwarzenegger (trái) và các con của ông trong lễ Giáng sinh năm ngoái. Ảnh: Instagram Arnold Schwarzenegger

Chris Pratt, 45 tuổi, gây chú ý khi tham gia loạt phim Guardians of the Galaxy và Jurassic World. Tài tử từng có hôn nhân chín năm với diễn viên Anna Faris. Họ ly thân năm 2017 và hoàn tất thủ tục ly dị năm 2018. Sau khi chia tay, hai người chia sẻ quyền nuôi con trai.

Katherine, 35 tuổi, đam mê viết sách. Tác phẩm nổi tiếng nhất của cô là I Just Graduated... Now What? - nêu bài học từ trải nghiệm của bản thân sau khi tốt nghiệp đại học.

Quế Chi (theo People, US Weekly, Business Insider)