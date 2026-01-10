Hôn nhân 10 năm của Quang Tuấn - Linh Phi

Diễn viên Quang Tuấn nói suốt 10 năm gắn bó, anh và vợ - ca sĩ Linh Phi - chưa từng giận nhau quá hai ngày.

Quang Tuấn đang được quan tâm với Thiên đường máu - phim điện ảnh Việt đầu tiên về đề tài lừa đảo xuyên biên giới. Năm qua, anh gây tiếng vang trong loạt tác phẩm doanh thu "trăm tỷ", như Địa đạo, Truy tìm long diên hương, là gương mặt được yêu thích trong show thực tế Running Man.

Với diễn viên, thành tựu đạt được ở tuổi 40 phần lớn nhờ bàn tay của vợ. "Không có Linh Phi, tôi khó lòng gặt hái được những trái ngọt này", anh cho biết.

Vợ chồng Quang Tuấn - Linh Phi trong buổi ra mắt phim cuối năm 2025. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Quang Tuấn nói vợ chồng anh đến với nhau như định mệnh, nhờ cơ duyên diễn chung phim. Năm 2014, họ lần đầu gặp gỡ trong tác phẩm truyền hình Kén rể. Dù từng đóng cặp với nhiều người đẹp, anh cảm giác "tim đập thình thịch" khi thoại cùng Linh Phi.

Dù nhà ngược hướng, cách nhau hàng chục km, sau mỗi buổi ghi hình, Quang Tuấn đều nán lại, viện lý do "tiện đường" để đưa cô về. Nhiều dịp, anh tìm cách tiếp xúc gần hơn để trò chuyện nhưng cô chỉ xem anh như đồng nghiệp. Có lần, diễn viên mời Linh Phi đi xem Đời Như Ý - vở kịch do anh đóng ở sân khấu Thế Giới Trẻ, cô từ chối khéo, tặng vé lại cho bố mẹ.

Anh tiếp tục mời cô đi cà phê sau những buổi làm việc chung. "Mưa dầm thấm lâu", Linh Phi dần rung động khi quan sát cách Quang Tuấn đối xử với mọi người trong đoàn phim. Với cô, anh hiền lành, vui tính, luôn đem lại cảm giác thoải mái khi ở cạnh. Sau hai năm hẹn hò, tìm hiểu, họ về chung một nhà, đón con đầu lòng năm 2020.

Vợ chồng diễn viên chưa từng giận nhau quá hai ngày, vì chung quan điểm cần nhìn về một hướng để vun đắp gia đình. Nếu Quang Tuấn to tiếng, cô chọn cách không đáp lại, một lúc sau mới phân tích đúng - sai, từ đó anh nhận ra bản thân là người có lỗi.

Quang Tuấn nói sự nghiệp anh thăng hoa hơn từ khi cưới vợ. Từng đi hát, Linh Phi chấp nhận bỏ nghề, lùi về phía sau làm hậu phương để chồng phát triển công việc. Thù lao diễn viên được chuyển thẳng vào tài khoản vợ vì anh không giỏi tính toán, quản lý tài chính. "Tôi tâm niệm bản thân chỉ cần cố gắng làm việc để lo cho gia đình", anh nói.

Vợ chồng Quang Tuấn bên con gái sáu tuổi và con trai hai tuổi. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Một thập niên sát cánh, với Quang Tuấn, vợ là điểm tựa vững chắc. Trước mỗi dự án, cả hai cùng phân tích đường dây tâm lý nhân vật, đưa ra các góc nhìn và thảo luận. Đóng Thiên đường máu - xoay quanh chàng trai đi tìm em gái mất tích, anh và Linh Phi nghiền ngẫm câu chuyện. Dù tác phẩm có nhiều cảnh khó về thể lực, đòi hỏi sức bền, diễn viên quyết định nhận vai, như một cách tự thử thách kỹ năng diễn xuất.

Nhiều vai ghi dấu trên màn ảnh của Quang Tuấn đều do Linh Phi chọn. Với series Tết ở làng địa ngục (2022), cô đọc trước nguyên tác của tác giả Thảo Trang, đánh giá có nhiều tình tiết cuốn hút, sau đó gợi ý chồng thử vai. Khi Quang Tuấn đóng người lính trong phim Địa đạo (2025), vợ giúp anh lên kế hoạch siết cân bằng cách tập luyện, ăn kiêng, nhờ đó anh giảm 14 kg sau hai tháng.

Khác Quang Tuấn, Linh Phi tiếp cận kịch bản từ góc độ khán giả, với cái nhìn bao quát, khách quan. "Trước đây tôi rất kén vai, nhưng vợ phân tích nếu làm tốt vai nào cũng sẽ tỏa sáng. Từ đó, tôi không còn bó buộc trong giới hạn nữa", diễn viên nói.

Quang Tuấn bị trêu với biệt danh "công chúa" trong show "Running Man" Quang Tuấn bị trêu với biệt danh "công chúa" trong show "Running Man". Video: YouTube Show Running Man

Gần đây, Quang Tuấn bước khỏi vùng an toàn, mạnh dạn thử sức ở những vai trò mới, bên cạnh diễn xuất. Năm 2025, anh là một trong những nhân tố tạo sức hút của show truyền hình Running Man mùa ba với biệt danh "công chúa", bên cạnh dàn sao như Trấn Thành, Ninh Dương Lan Ngọc, Liên Bỉnh Phát.

Ban đầu, anh hoài nghi bản thân, sợ tính cách rụt rè, ít nói làm ảnh hưởng đến bầu không khí chương trình, đồng thời bị lạc lõng giữa dàn cast năng động. Linh Phi thuyết phục chồng rằng cô và con gái - bé Gạo - mong được thấy anh trên truyền hình với màu sắc mới. "Anh chỉ cần là chính mình, thoải mái nhất là được", cô nói.

Linh Phi cũng là người đứng sau những video gây sốt TikTok của Quang Tuấn. Một lần, cô trêu anh "không biết chơi social (mạng xã hội) gì cả", và lập kênh cho chồng. Một người cháu trong gia đình phụ trách việc quay dựng, giới thiệu đến khán giả những góc nhìn khác về Quang Tuấn - hài hước, năng động hơn sau hậu trường. Hiện, trang TikTok của diễn viên thu hút 1,1 triệu người theo dõi, nhiều video đạt hàng chục triệu lượt xem.

Quang Tuấn - Linh Phi quay video hài khi đi cine tour đầu năm Quang Tuấn - Linh Phi quay video hài khi đi cine tour đầu năm. Video: Nhân vật cung cấp

Vợ cùng Quang Tuấn bước qua những nỗi buồn khi có vai diễn ít gây chú ý, phim doanh thu kém. Nhiều lần, thấy chồng trầm tư vì một dự án thất bại trên phòng vé, Linh Phi vực dậy tinh thần. Cô quan niệm một tác phẩm thành công cần cộng hưởng nhiều yếu tố, khuyên anh cố gắng hoàn thành tốt nhân vật, khán giả sẽ cảm nhận được sự nỗ lực.

Sau loạt phim thành công về thương mại, Quang Tuấn được một bộ phận khán giả gọi là "diễn viên trăm tỷ", "ông hoàng phim kinh dị". Nghệ sĩ cho biết không đặt mục tiêu cụ thể cho sự nghiệp, do đó cũng không áp lực trước những danh xưng. "Tôi chỉ mong được mọi người công nhận thực lực, có thể nuôi vợ con bằng nghề. Tôi tin cứ cố hết sức sẽ được đền đáp xứng đáng", anh nói.

Hậu trường võ thuật trong 'Truy tìm long diên hương' Quang Tuấn thử sức với dòng phim võ thuật trong hậu trường "Truy tìm long diên hương". Video: Đoàn phim cung cấp

Quang Tuấn là gương mặt quen thuộc của làng phim miền Nam. Anh từng đoạt giải Nam chính xuất sắc hạng mục Phim truyền hình tại giải Cánh Diều Vàng 2016 cho vai diễn trong Khúc hát mặt trời. Ngoài đóng phim, anh diễn kịch tại sân khấu Thế Giới Trẻ. Những năm gần đây, anh liên tiếp được mời đóng các tác phẩm kinh dị, trong đó Quỷ nhập tràng - ra mắt đầu tháng 3/2025 - đạt gần 150 tỷ đồng. Cuối năm ngoái, Truy tìm long diên hương - phim võ thuật đầu tiên anh đảm nhận - gây sốt phòng vé với doanh thu hơn 200 tỷ đồng.

