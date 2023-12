Hơn một triệu người đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp

Hơn một triệu người làm hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp trong 11 tháng của năm 2023, tăng gần 13% so với cùng kỳ, song tình trạng nghỉ giãn việc, mất việc đang giảm nhiệt.

Thống kê Bộ Lao động Thương binh và Xã hội công bố tại hội nghị tổng kết hoạt động ngành ngày 26/12. Trong số này, 955.000 người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp, tăng 9,5% so với cùng kỳ. Khoản trợ cấp kịp thời bù đắp một phần chi phí sinh hoạt, giúp lao động tạm ổn định trong thời gian tìm việc làm mới.

Người hưởng trợ cấp thất nghiệp tăng song tình trạng lao động nghỉ giãn việc, mất việc nửa cuối năm đang giảm nhiệt. Quý III, cả nước ghi nhận 118.400 lao động mất việc, giảm trên 99.000 người so với quý II. Số này tập trung ở hai tỉnh vùng Đông Nam Bộ là Bình Dương 33.600 người và TP HCM 34.600 người.

Lao động nghỉ giãn việc ghi nhận 54.000 người, giảm 187.000 người so với quý II. 66% lao động chịu ảnh hưởng làm việc trong doanh nghiệp FDI; 32% thuộc ngành da giày, 31% lao động dệt may. Số cuộc tranh chấp lao động, đình công giảm 75% so với cùng kỳ, còn 22 cuộc và không có biến động lớn về tính chất vụ việc.

Lao động làm hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại TP HCM, tháng 7/2023. Ảnh: Thanh Tùng

Bình Dương, một trong những địa phương chịu ảnh hưởng tiêu cực của làn sóng cắt giảm ghi nhận tỷ lệ tham gia BHXH bắt buộc tới cuối tháng 11 là 992.000 người, tăng hơn 8.000 lao động so với hồi tháng 9. Đây là tín hiệu cho thấy việc cắt giảm đã chững lại, thị trường lao động có xu hướng phục hồi.

Song theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội Bình Dương, doanh nghiệp sau khi phục hồi đơn hàng lại gặp khó trong tuyển dụng lao động có tay nghề, kinh nghiệm. Một phần do những công nhân làm việc lâu năm bị giãn việc, giảm thu nhập đã về quê. Nhiều người chưa sẵn sàng quay lại thành phố dịp cận Tết do e ngại không giữ được việc lâu.

Để kết nối cung cầu, Bình Dương tăng phiên giao dịch việc làm trực tiếp lẫn trực tuyến, thu thập thông tin việc làm trống của doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng để chuyển đến người lao động; đồng thời tổ chức phỏng vấn online hàng ngày, hỗ trợ người đến đăng ký bảo hiểm thất nghiệp tiếp cận việc làm mới.

TP HCM năm nay cũng ghi nhận nhiều doanh nghiệp lớn phải cắt giảm lao động do thiếu đơn hàng. Đơn cử như Pouyuen, công ty đông lao động nhất thành phố đã cắt giảm ba đợt với hơn 9.500 công nhân. Song hồi đầu tháng 12, công đoàn doanh nghiệp cho biết công ty đang có đơn hàng kéo dài tới tháng 6/2024 và không có kế hoạch cắt giảm thêm lao động.

Chính quyền TP HCM đã chỉ đạo các sở ngành chi trả trợ cấp thất nghiệp đầy đủ, hỗ trợ lao động sớm tìm việc làm mới, qua đó hạn chế ngừng việc tập thể. Ông Dương Anh Đức, Phó chủ tịch UBND TP HCM, cho biết dù gặp nhiều khó khăn song thành phố vẫn tạo được trên 141.000 việc làm mới, kéo giảm tỷ lệ thất nghiệp dưới 4%.

Dự tổng kết, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chú trọng bám sát nhu cầu thị trường lao động, tập trung xây dựng sàn giao dịch việc làm quốc gia để các ban ngành cùng sát sao diễn biến thị trường, lao động và doanh nghiệp nắm bắt được cung cầu.

Tiếp thu ý kiến, Bộ trưởng Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung, cho biết năm 2024, toàn ngành phấn đấu hoàn thành ba chỉ tiêu, gồm kìm hãm tỷ lệ thất nghiệp dưới 4%, nâng tỷ lệ lao động có bằng cấp chứng chỉ lên 28% và giảm nghèo đa chiều đạt chuẩn trên 1%. Đặc biệt, tập trung ổn định thị trường lao động, tham gia đào tạo nguồn nhân lực trong các ngành mới như chip bán dẫn, thị trường tín chỉ carbon...

Hồng Chiêu