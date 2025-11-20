Hôn mê bởi nhiễm độc tố mạnh gấp 275 lần xyanua

Quảng NinhNgười đàn ông 53 tuổi nguy kịch sau bữa ăn cá nóc, được chẩn đoán nhiễm tetrodotoxin, một độc tố thần kinh mạnh gấp 275 lần xyanua.

Ngày 19/11, đại diện Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả cho biết người bệnh nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, gọi hỏi không đáp ứng, đồng tử giãn, liệt mềm tứ chi, phản xạ gân xương giảm, huyết áp tụt sâu, tiên lượng nguy kịch.

Nhận định đây là ca ngộ độc cá nóc cực kỳ nặng, các bác sĩ đặt nội khí quản, hỗ trợ hô hấp, hồi sức tích cực và chuyển ngay đến Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc - Thận nhân tạo để tiếp tục cấp cứu. Các bác sĩ chẩn đoán ngộ độc tetrodotoxin do ăn cá nóc, người bệnh được hồi sức tuần hoàn, hô hấp, thở máy, rửa dạ dày, than hoạt, sorbitol, cân bằng nước điện giải, nuôi dưỡng tĩnh mạch, dự phòng huyết khối, dự phòng nhiễm trùng. Sau 3 ngày, bệnh nhân hồi phục, tỉnh táo, ngừng thở máy, vận động bình thường.

Ngộ độc cá nóc là một trong những loại ngộ độc thực phẩm nguy hiểm nhất, có tỷ lệ tử vong cao. Cá nóc chứa độc tố thần kinh cực mạnh mang tên tetrodotoxin, mạnh gấp 275 lần xyanua. Chỉ cần 0,5 mg độc tố này cũng đủ gây tử vong cho người trưởng thành. Độc tố tập trung nhiều ở các nội tạng và da cá, tuy nhiên, thịt cá cũng chứa độc. Đặc biệt, tetrodotoxin không bị phân hủy bởi nhiệt độ khi nấu chín.

Khi đi vào cơ thể, tetrodotoxin tác động trực tiếp lên hệ thần kinh và tim mạch. Bệnh nhân có thể bị tê bì quanh môi, lưỡi, mặt, sau đó là tê liệt các cơ trên toàn cơ thể. Các triệu chứng khác bao gồm loạn nhịp tim, tụt huyết áp, co giật và hôn mê. Nạn nhân thường tử vong nhanh chóng do liệt cơ hô hấp và ngừng thở.

Hiện y học chưa có thuốc giải độc đặc hiệu cho tetrodotoxin. Biện pháp duy nhất là cấp cứu hỗ trợ hô hấp và tuần hoàn kịp thời.

Bác sĩ cảnh báo ngoài cá nóc, nhiều sinh vật biển khác ở Việt Nam cũng chứa độc tố tetrodotoxin, bao gồm bạch tuộc vòng xanh, một số loài ốc biển và con so. Những sinh vật này có thể bị chế biến thành các sản phẩm bán trên thị trường, như chả cá hay cá khô tẩm vừng, gây khó khăn cho việc nhận biết. Để bảo vệ sức khỏe, người dân cần tuyệt đối không đánh bắt, mua bán, chế biến và sử dụng cá nóc, bạch tuộc vòng xanh và con so.

