Tử vong do ngộ độc cá nóc

Một người đàn ông tử vong, hai người khác nhập viện cấp cứu sau khi ăn cá nóc tự đánh bắt, bác sĩ cảnh báo đây là loại ngộ độc thực phẩm nguy hiểm nhất.

Ngày 19/9, Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết cuối tháng 8, ba người đàn ông ở Quảng Ninh ra biển đánh cá, bắt được một con cá nóc nặng khoảng 200 gram. Họ nấu chung cá nóc với các loại hải sản, rau củ khác để ăn. 20 phút sau, người đàn ông 21 tuổi xuất hiện đau đầu, buồn nôn dữ dội, rồi tử vong trên đường đến bệnh viện. Hai người còn lại không trực tiếp ăn thịt cá nóc, nhưng có ăn các thực phẩm nấu cùng. Sau ăn khoảng 4 giờ, cả hai xuất hiện tê bì đầu ngón tay, nhập viện trong tình trạng tỉnh táo, các dấu hiệu sinh tồn ổn định và không bị liệt.

Bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, cho biết ngộ độc cá nóc là một trong những loại ngộ độc thực phẩm nguy hiểm nhất, có tỷ lệ tử vong cao. Cá nóc chứa độc tố thần kinh cực mạnh mang tên tetrodotoxin, mạnh gấp 275 lần xyanua. Chỉ cần 0,5 mg độc tố này cũng đủ gây tử vong cho người trưởng thành. Độc tố tập trung nhiều ở các nội tạng và da cá, tuy nhiên, thịt cá cũng chứa độc. Đặc biệt, tetrodotoxin không bị phân hủy bởi nhiệt độ khi nấu chín.

Khi đi vào cơ thể, tetrodotoxin tác động trực tiếp lên hệ thần kinh và tim mạch. Bệnh nhân có thể bị tê bì quanh môi, lưỡi, mặt, sau đó là tê liệt các cơ trên toàn cơ thể. Các triệu chứng khác bao gồm loạn nhịp tim, tụt huyết áp, co giật và hôn mê. Nạn nhân thường tử vong nhanh chóng do liệt cơ hô hấp và ngừng thở.

Hiện y học chưa có thuốc giải độc đặc hiệu cho tetrodotoxin. Biện pháp duy nhất là cấp cứu hỗ trợ hô hấp và tuần hoàn kịp thời.

Bác sĩ Nguyên cảnh báo ngoài cá nóc, nhiều sinh vật biển khác ở Việt Nam cũng chứa độc tố tetrodotoxin, bao gồm bạch tuộc vòng xanh, một số loài ốc biển và con so. Những sinh vật này có thể bị chế biến thành các sản phẩm bán trên thị trường, như chả cá hay cá khô tẩm vừng, gây khó khăn cho việc nhận biết.

Để bảo vệ sức khỏe, người dân cần tuyệt đối không đánh bắt, mua bán, chế biến và sử dụng cá nóc, bạch tuộc vòng xanh và con so.

