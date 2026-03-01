Hỗn loạn bao trùm chiến thắng của Man City

AnhTrận Man City thắng Leeds 1-0 không chỉ nóng trên sân mà còn bùng phát căng thẳng ngoài đường biên, khi HLV Pep Guardiola bị CĐV chủ nhà xúc phạm, còn Daniel Farke nhận thẻ đỏ vì phản ứng thái quá.

Tranh cãi bắt đầu ở phút 12, khi Rayan Cherki, Rayan Ait-Nouri, Omar Marmoush được phép tạm dừng ít phút để bổ sung nước và vitamin do đang trong tháng Ramadan. Hai đội tiến về khu kỹ thuật trong khoảng một phút, nhưng khán đài sân Elland Road vang lên những tràng la ó và lời lẽ công kích.

Man City cho biết họ đã đề nghị quãng nghỉ này trước trận và được phía Leeds đồng ý. Đội hình xuất phát của HLV Farke không có cầu thủ Hồi giáo nào.

HLV Pep Guardiola tranh thủ hội ý, khi trận Man City gặp Leeds ở vòng 28 Ngoại hạng Anh tạm dừng để các cầu thủ bổ sung nước và vitamin do đang trong tháng Ramadan. Ảnh: AFP

Sau trận, Guardiola kêu gọi sự tôn trọng. "Đây là thế giới hiện đại. Hãy tôn trọng tôn giáo và sự đa dạng", ông nói. "Ban tổ chức cho phép một đến hai phút để các cầu thủ đang nhịn ăn có thể phá chay. Vấn đề là họ có được làm hay không, có gì sai?".

Trong hiệp hai, chính Guardiola vướng vào màn đấu khẩu với một nhóm CĐV chủ nhà ở khán đài chính. Một CĐV được cho là đã tiến sát khu kỹ thuật đội khách để khiêu khích.

Khi trận đấu kết thúc với phần thắng thuộc về Man City, nhà cầm quân người Tây Ban Nha mỉa mai bằng cách vẫy tay và gửi nụ hôn về phía khán đài này. Đội trưởng Bernardo Silva cũng phải được đồng đội kéo đi sau khi có hành động đáp trả CĐV chủ nhà.

HLV Daniel Farke nhận thẻ đỏ vì phản ứng với trọng tài. Ảnh: AMA

Căng thẳng chưa dừng lại ở đó. HLV Daniel Farke bị truất quyền chỉ đạo sau khi phản ứng dữ dội với trọng tài Peter Bankes vì cho rằng thời gian bù giờ chưa đủ. Thẻ đỏ khiến nhà cầm quân người Đức không thể tham dự họp báo sau trận.

Trợ lý Edmund Riemer cho biết ban huấn luyện Leeds thất vọng với phản ứng của CĐV khi Man City phá chay, đồng thời cho rằng trọng tài có thể xử lý mềm mỏng hơn với Farke.

Trận này, Man City gặp nhiều khó khăn, thậm chí dứt điểm ít hơn (12 so với 14 của Leeds), nhưng vẫn giành ba điểm nhờ bàn duy nhất của Antoine Semenyo. Guardiola thừa nhận: "Leeds chơi rất quyết liệt. Chúng tôi kiểm soát bóng để hạ nhiệt bầu không khí. Đội đã phòng ngự tốt, chơi một trận hoàn chỉnh tại một trong những sân đấu khó khăn nhất".

Guardiola tiết lộ Erling Haaland dính chấn thương nhẹ trong buổi tập ngày 26/2 nên lỡ trận gặp Leeds và chưa biết khi nào học trò trở lại.

HLV Pep Guardiola (phải) bắt tay Bernardo Silva sau trận. Ảnh: PA Wire

Chấn thương của Haaland đến đúng thời điểm Man City bước vào giai đoạn dày đặc với 4 trận trong ba đấu trường trong hai tuần tới. Đội sẽ lần lượt gặp Nottingham Forest tại Ngoại hạng Anh ngày 4/3, làm khách của Newcastle ở vòng năm Cup FA ngày 7/3, hành quân đến sân của Real Madrid ở lượt đi vòng 1/8 Champions League ngày 11/3, rồi đấu West Ham chỉ ba ngày sau đó.

Guardiola, vì thế, tỏ ra không hài lòng khi trận FA Cup gặp Newcastle được xếp lịch 20h thay vì 15h, khiến đội có ít thời gian hồi phục trước màn đại chiến với Real Madrid. HLV 55 tuổi cũng nhấn mạnh ưu tiên của Man City là giành vé dự Champions League, dù thu hẹp khoảng cách với Arsenal xuống hai điểm.

"Đi từng trận một. Ngoại hạng Anh ngày càng khốc liệt. Điều quan trọng là phải tạo bước tiến lớn để dự Champions League mùa sau. Đó là mục tiêu số một của CLB", ông nói.

Hồng Duy (theo Daily Mail, Sky Sports)