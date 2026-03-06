Hôn lễ dưới hầm gửi xe ở Tel Aviv

Bất chấp còi báo động vang rền, Lior Lasry và chồng quyết định không hoãn cưới, biến tầng hầm bãi đỗ xe ở Tel Aviv thành lễ đường.

Tối 5/3, Lior Lasry cẩn thận chỉnh lại váy cưới. Cô bước xuống tầng hầm thứ tư của trung tâm thương mại Dizengoff Center ở Tel Aviv. Trên mặt đất, thành phố đang hứng chịu các đợt tấn công bằng tên lửa và UAV của Iran, hàng triệu người dân Israel phải sơ tán. Tại hầm gửi xe, cô dâu chú rể trao lời thề nguyện bên dưới mái vòm chuppah (biểu tượng mái ấm của người Do Thái) được dựng vội.

Lior Lasry (29 tuổi) và Michael Marianoff (34 tuổi) từng dành nhiều tháng lên kế hoạch cho bữa tiệc cưới hoành tráng tại Petah Tikva với 400 khách mời. Mọi dự định về âm nhạc, tiệc buffet và chiếc bánh kem khổng lồ tan vỡ khi chiến sự bùng phát.

Từ sáng 28/2, quân đội Mỹ và Israel phát động chiến dịch tập kích Iran, nhắm vào các cơ sở quốc phòng và tình báo cũng như hàng loạt quan chức cấp cao và tướng lĩnh. Iran đáp trả bằng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái (UAV) tự sát quy mô lớn. Israel cùng các quốc gia có căn cứ quân sự Mỹ ở Trung Đông như Jordan, UAE và Bahrain trở thành mục tiêu.

Cô dâu Lior Lasry và chú rể Michael Marianoff tổ chức đám cưới tại tầng hầm thứ tư bên dưới trung tâm thương mại Dizengoff Center, Tel Aviv, tối 5/3. Ảnh: Abir Sultan/EPA/Shutterstock

Cặp đôi rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. "Tôi đứng trước lựa chọn khó khăn: hoãn cưới khiến gia đình chồng từ Argentina sang lỡ dịp, hoặc tổ chức dưới hầm trú ẩn nhưng phải chấp nhận sự vắng mặt của người thân mình ở miền Nam do đường đi quá nguy hiểm", Lasry nhớ lại. Cuối cùng, dù áp lực bủa vây, cô kiên quyết không từ bỏ ngày trọng đại.

Theo gợi ý của vợ vị giáo sĩ, họ chọn hầm gửi xe thay vì câu lạc bộ đêm hay ga tàu điện ngầm để đảm bảo an toàn. Đám cưới được giản lược tối đa. Lasry vẫn diện chiếc váy cưới may tại Jerusalem, trong khi bạn bè giúp cô làm tóc và trang điểm ngay tại nhà.

Không có bánh kem khổng lồ hay ban nhạc, bữa đại tiệc được thay bằng chiếc bàn xếp phủ khăn với vài chai rượu và đồ ăn nhẹ. Bạn bè tự mang theo loa cầm tay, còn người dân địa phương đi ngang qua cũng nán lại góp vui bằng nhạc cụ. Người thân của Lasry ở quê nhà lặng lẽ theo dõi buổi lễ qua màn hình điện thoại.

Cô dâu chú rể tổ chức đám cưới tại tầng hầm thứ tư bên dưới trung tâm thương mại Dizengoff Center, Tel Aviv, tối 5/3 trong sự chúc phúc của bạn bè, người thân. Ảnh: Abir Sultan/EPA/Shutterstock

Sự kiện tình cờ trùng với Purim - ngày lễ vui tươi nhất của người Do Thái. Sự hiện diện của 60 bạn thân cùng 200 người dân địa phương đã biến căn hầm tối tăm, rọi bằng ánh đèn huỳnh quang trở nên náo nhiệt.

Buổi lễ bắt đầu lúc 20h. Hơn hai tiếng sau, còi báo động vang lên liên tục khiến bữa tiệc dưới lòng đất kéo dài hơn dự kiến vì không ai có thể ra về.

Ban đầu, một số người qua đường tưởng cặp đôi đang hóa trang diễn kịch nhân lễ Purim. Khi nhận ra đây là đám cưới thực sự, họ vỡ òa xúc động. Hình ảnh về buổi lễ nhanh chóng lan truyền, trở thành biểu tượng cho tinh thần lạc quan của người dân thời chiến.

"Dù mọi thứ không như ý nguyện ban đầu, cuối cùng nó lại trở nên hoàn hảo bởi chúng tôi vẫn có nhau, có gia đình và bạn bè bên cạnh", chú rể Marianoff nói.

Minh Phương (Theo Telegraph)