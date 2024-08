Bộ sưu tập 2024 bao gồm ba mẫu hộp sang trọng, thiết kế dựa trên sự kết hợp hài hoà của màu xanh dương Weldon và tông gỗ sáng.

The Paragon: Phiên bản cổ điển và đặc trưng của dòng hộp vượt thời gian. Hộp mang thiết kế chữ nhật truyền thống với khung gỗ và giấy mỹ thuật dập nổi.

The Dreamer: Phiên bản sáng tạo của dòng hộp cách tân. The Dreamer tựa chiếc đèn lồng trung thu mang âm thanh hoài niệm của tuổi thơ. Sử dụng gỗ cho toàn bộ thiết kế, mẫu hộp thể hiện sự độc đáo trong cấu trúc, điểm xuyết bởi hai vách hoa văn tựa như khung cửa nhà hát.

The Muse: Mẫu hộp được chờ đợi nhất trong bộ sưu tập với số lượng giới hạn. Phiên bản nàng thơ được nhà sản xuất gọi là "ngôi sao" của bộ sưu tập. The Muse được phủ da PU và dập vân tinh xảo, tạo nên mẫu hộp sang trọng bậc nhất. Hộp có hai ngăn, bao gồm năm bánh và một trà còn hai mẫu The Paragon, The Dreamer có bốn bánh.