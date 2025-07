Hòn đảo Tổng thống Trump muốn biến thành nhà tù bất khả xâm phạm

Đảo Alcatraz nằm trong vịnh San Francisco, California, cách bờ khoảng hơn 2.400 m. Từ năm 1934 đến 1963, đảo này là nhà tù liên bang an ninh, giam giữ những tội phạm khét tiếng như Al Capone và Robert Stroud. Được mệnh danh là "The Rock" (tảng đá), Alcatraz nổi tiếng là nơi không thể trốn thoát. Hiện nay, đảo là Di tích Lịch sử Quốc gia do Cơ quan Công viên Quốc gia quản lý.

Alcatraz hiện thu hút khoảng một triệu khách mỗi năm, chỉ có thể tiếp cận bằng phà. Ảnh: USA Today