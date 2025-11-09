Hơn 9.200 tỷ đồng nạo vét rạch chống ngập khu Nam Sài Gòn

Rạch Bà Lớn dài 7,4 km, một trong 7 trục thoát nước chính của TP HCM, được đề xuất nạo vét, cải tạo với tổng vốn hơn 9.200 tỷ đồng, góp phần giảm ngập, ô nhiễm khu Nam.

Theo tờ trình UBND TP HCM gửi HĐND, rạch Bà Lớn xuất phát từ kênh Đôi (quận 8 cũ) đến rạch Bà Lào (Bình Chánh cũ) sẽ được nạo vét toàn tuyến, xây kè dài gần 10 km; làm đường mới dài gần một km rộng 12-18 m; và xây cầu Bà Lớn 2 vượt quốc lộ 50 dài gần 60 m.

Tổng mức đầu tư khoảng 9.228 tỷ đồng, chủ yếu dành bồi thường, tái định cư (hơn 6.600 tỷ đồng). Phần xây lắp khoảng 2.000 tỷ; còn lại chi phí dự phòng, tư vấn, quản lý.

Một dãy nhà ven rạch Bà Lớn qua huyện Bình Chánh cũ, năm 2024. Ảnh: Quỳnh Trần

Rạch Bà Lớn là một trong 7 trục tiêu thoát nước theo Quy hoạch thủy lợi chống ngập úng khu vực TP HCM (Quy hoạch 1547), đóng vai trò dẫn nước từ khu vực trung tâm về phía nam thành phố thông qua kênh Đôi. Tuy nhiên, tuyến rạch này nhiều năm nay bị lấn chiếm, ô nhiễm nặng khiến dòng chảy thu hẹp, nhất là đoạn cầu Bà Tàng đến đình Bình Đông, gây cản trở tiêu thoát nước từ trung tâm ra phía nam.

Nếu được thông qua, dự án triển khai từ nay tới 2030, hỗ trợ tích trữ – tiêu thoát nước cho vùng Nam Sài Gòn và kết hợp phát huy hiệu quả với dự án chống ngập do triều gần 10.000 tỷ đồng đang hoàn thiện.

Những năm gần đây, TP HCM triển khai một loạt dự án cải tạo, xây dựng hạ tầng ven kênh rạch nhằm giảm ô nhiễm, chống ngập và chỉnh trang đô thị. Trong đó, nhiều công trình lớn đang được triển khai như kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên (tổng vốn hơn 9.000 tỷ đồng), rạch Xuyên Tâm (hơn 17.000 tỷ đồng), bờ bắc kênh Đôi (hơn 7.300 tỷ đồng)...

Trước những dự án này, TP HCM đã hồi sinh các dòng kênh đen khác như Nhiêu Lộc - Thị Nghè, Tân Hóa - Lò Gốm, Hàng Bàng... Dự án cải thiện môi trường nước kênh Tàu Hủ - Bến Nghé - Đôi - Tẻ cũng đã triển khai giúp chống ngập, giảm ô nhiễm.

Giang Anh