Hơn 8 triệu lượt khán giả xem 'Mưa đỏ'

Nhà phát hành "Mưa đỏ" cho biết có 8,1 triệu lượt khán giả đến rạp, đưa tác phẩm là phim hút nhiều người xem nhất lịch sử phòng vé Việt.

Con số được đơn vị đưa ra tối 27/9, trước khi phim rời rạp hai ngày. Ở những ngày cuối cùng, phim duy trì khoảng 8-10 suất ở các phòng xem lớn, đều hết vé. Đến ngày 28/9, Mưa đỏ đạt doanh thu 710 tỷ đồng, là phim ăn khách nhất. Trước đó, năm 2024, phim Mai của Trấn Thành từng lập kỷ lục bán 6,5 triệu vé sau 41 ngày công chiếu, doanh thu 520 tỷ đồng.

Hậu trường kỹ xảo trong 'Mưa đỏ' Hậu trường kỹ xảo phim. Video: Phúc Thành/Schannel

Theo nhà sản xuất, sau khi rời rạp, Mưa đỏ sẽ được chiếu miễn phí ở một số sự kiện, phổ biến trên các phương tiện truyền thông. Trên fanpage phim, khán giả Trần Châu Đoan viết: "Cảm ơn đạo diễn, biên kịch và đoàn làm phim đã mang đến một tác phẩm quá nhiều cảm xúc. Có lúc, cổ họng nghẹn đắng khi chứng kiến sự hy sinh của từng nhân vật. Hẹn gặp Mưa đỏ ở các nền tảng khác". Khán giả Hà Minh nói: "Tác phẩm vượt qua ranh giới một bộ phim, trở thành miền ký ức của nhiều thế hệ. Tôi tin Mưa đỏ sẽ sống mãi trong tâm trí người xem".

Thời gian qua, phim trở thành hiện tượng chưa có trong làng điện ảnh. Lần đầu tiên, một tác phẩm đề tài lịch sử, chiến tranh trở thành hiện tượng. Nhiều cơ quan, trường học mua hàng nghìn vé, tặng các cựu chiến binh, học sinh, sinh viên.

Tác phẩm được khen nhờ bối cảnh hoành tráng, các phân cảnh xúc động lấy cảm hứng từ chuyện thật. Tuy nhiên, phim cũng nhận phản ứng vì nhiều ý kiến phản ứng liên quan cảnh chiến đấu, xây dựng nhân vật. Đạo diễn Đặng Thái Huyền cho biết đọc, lắng nghe và tiếp thu mọi ý kiến nhưng chỉ có thể chọn lọc tình tiết phù hợp.

Diễn viên Đình Khang, đóng vai Tú trong phim. Ảnh: Đoàn phim cung cấp

Mưa đỏ do Điện ảnh Quân đội Nhân dân sản xuất, có nội dung, hình ảnh chất lượng, khơi gợi cảm xúc. Kịch bản đi theo diễn biến 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ thành cổ. Nhà văn Chu Lai chọn cách kể tập trung vào con người, cụ thể là một tiểu đội, với những người lính trẻ đến từ ba miền.

Phim được đầu tư công phu từ khâu tiền kỳ, với bối cảnh hoành tráng, nhiều đại cảnh chiến đấu. Nhà sản xuất không tiết lộ con số đầu tư, nhưng nhiều người ước đoán kinh phí phim lên đến hàng trăm tỷ đồng. Êkíp xây dựng phim trường rộng 50 ha bên bờ sông Thạch Hãn. Trong quá trình quay, đoàn phim dùng hệ thống máy móc, đèn chiếu hiện đại. Nhiều cảnh, giám đốc hình ảnh dùng tối đa bảy máy quay.

Nhân vật trung tâm là Cường (Đỗ Nhật Hoàng đóng) - sinh viên nhạc viện, hào sảng, giỏi võ. Anh từ bỏ cơ hội du học để lên đường nhập ngũ. Trong những ngày chiến đấu ở Quảng Trị, Cường kề vai sát cánh bên tiểu đội, gồm Tạ - đội trưởng, Bình, Tú, Hải, Sen. Họ đến từ những vùng quê khác nhau, xuất thân, tính cách khác biệt nhưng cùng mục tiêu chiến đấu vì hòa bình.

Trailer chính thức phim 'Mưa đỏ' Trailer phim "Mưa đỏ", ra rạp từ ngày 22/8. Video: Đoàn phim cung cấp

Hà Thu