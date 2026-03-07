Hơn 60 trẻ sơ sinh tại Anh nhập viện nghi do uống sữa bột nhiễm độc

Cơ quan An ninh Y tế Anh (UKHSA) đang điều tra hơn 60 trường hợp trẻ sơ sinh đổ bệnh sau khi sử dụng các dòng sữa công thức nhiễm độc tố từ hai tập đoàn thực phẩm hàng đầu là Nestlé và Danone.

UKHSA ghi nhận 61 ca bệnh, gồm 35 bé trai và 26 bé gái, có các biểu hiện "phù hợp với tình trạng ngộ độc độc tố cereulide", theo Sky News ngày 5/3. Kết quả điều tra bước đầu xác định cereulide đã xâm nhập vào sản phẩm thông qua một loại thành phần dầu thực vật, nguyên liệu do một bên thứ ba cung cấp cho cả Nestlé và Danone. Hiện hai tập đoàn đã ngừng hợp tác với nhà cung cấp này.

Bà Gauri Godbole, Phó Giám đốc mảng Nhiễm trùng tiêu hóa tại UKHSA, cho biết: "Kết quả kiểm nghiệm xác nhận nồng độ độc tố trong một số lô sữa vượt quá ngưỡng cho phép của Cơ quan An toàn Thực phẩm châu Âu (EFSA), do đó tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với sức khỏe".

Bé Elis, con trai anh Smith. Ảnh: Sky News

Sự việc bắt đầu hồi tháng 1 khi Nestlé thu hồi hàng chục lô sữa bột trẻ em SMA và sữa công thức, gây ảnh hưởng tại hơn 60 quốc gia. Ngay sau đó, Danone cũng có động thái tương tự đối với các dòng sản phẩm Aptamil và Cow & Gate do lo ngại nhiễm độc tố tương tự.

Cereulide là một hợp chất hữu cơ vòng có độc tính, do vi khuẩn Bacillus cereus sản sinh. Cơ quan Tiêu chuẩn Thực phẩm Anh (FSA) cảnh báo đặc tính nguy hiểm nhất của cereulide là độ bền nhiệt cao. Các phương pháp xử lý thông thường như đun nấu hay pha sữa bằng nước sôi đều không thể vô hiệu hóa hay tiêu diệt độc tố này. Khi xâm nhập cơ thể, cereulide kích thích dây thần kinh phế vị truyền tín hiệu đến trung tâm gây nôn ở não bộ chỉ sau 1-6 giờ. Do chức năng thải độc ở trẻ còn non nớt, độc tố có thể tấn công trực tiếp vào ty thể tế bào, dẫn đến nguy cơ suy gan cấp hoặc biến chứng đa tạng.

Nhiều gia đình tại Anh đã trải qua những giây phút lo lắng khi chứng kiến con em mình nhập viện cấp cứu trong tình trạng mất nước và nôn mửa liên tục mà không rõ nguyên nhân. Bé Rebecca, con gái 8 tháng tuổi của Chloe Fernandes ở hạt Nottinghamshire, từng phải nhập viện điều trị sau khi dùng dòng sữa SMA kê đơn thuốc lô bị thu hồi.

Fernandes kể: "Rebecca đổ bệnh nặng vào giữa tháng 12. Con bé bị tiêu chảy dữ dội và nôn mửa nghiêm trọng đến mức bị sặc, phải đưa đi cấp cứu". Bé Rebecca sau đó được điều trị tình trạng mất nước và hiện đã hồi phục hoàn toàn. "Đó là một trải nghiệm kinh hoàng", người mẹ nói.

Tương tự, anh Stuart Smith, 39 tuổi, ở hạt Kent, kể lại ký ức "ám ảnh" khi chứng kiến con trai mình phải nhập viện do tình trạng nôn mửa kéo dài sau mỗi cữ bú. Anh Smith cho biết bé Elis đã dùng sữa bột SMA của Nestlé ngay từ khi mới lọt lòng, do gặp khó khăn khi bú mẹ vì mắc chứng dính thắng lưỡi.

"Elis bỏ ăn và thường xuyên quấy khóc. Thằng bé cũng không hề tăng cân", ông bố cho hay. Tại bệnh viện, Elis được điều trị tình trạng mất nước và phải thực hiện hàng loạt xét nghiệm tầm soát. Tuy nhiên, anh Smith cho hay các bác sĩ lúc bấy giờ cũng "bế tắc" trong việc tìm ra nguyên nhân bệnh của bé. Chỉ đến khi biết tin mình đã cho con uống phải các lô sữa nằm trong danh mục bị thu hồi, anh Smith và vợ mới thực sự "sụp đổ".

"Chúng tôi thấy vô cùng tội lỗi. Với những người lần đầu làm cha mẹ, cả thế giới chỉ xoay quanh việc bảo vệ con mình. Thật tồi tệ khi biết rằng sự việc này hoàn toàn có thể tránh được. Chúng tôi cần một lời giải thích thỏa đáng", anh nói.

UKHSA thừa nhận "năng lực xét nghiệm" để khẳng định tuyệt đối tình trạng ngộ độc cereulide ở trẻ hiện vẫn còn "hạn chế tại Anh" và đang nỗ lực khắc phục. Về phía nhà sản xuất, người phát ngôn của Danone khu vực Bắc Âu khẳng định các sản phẩm đang lưu hành hiện nay đều an toàn và đến nay chưa ghi nhận bất kỳ ca bệnh hay triệu chứng nào có liên quan trực tiếp đến sản phẩm của hãng.

Trong một thông cáo, Nestlé "lấy làm tiếc khi nhận được thông tin về các trường hợp này". Hãng cho biết sẽ phối hợp chặt chẽ với những gia đình đã phản hồi các lo ngại tương tự. "Tất cả lô nguyên liệu (từ những nhà cung cấp khác) đều đang được kiểm nghiệm một cách hệ thống để đảm bảo hoàn toàn không chứa độc tố cereulide", công ty cho hay.

Cơ quan chức năng khuyến cáo phụ huynh cần rà soát kỹ các lô sữa tại nhà và loại bỏ ngay lập tức nếu nằm trong danh sách thu hồi để đảm bảo an toàn cho trẻ.

Các dòng sữa bột của Nestlé nằm trong diện ảnh hưởng. Ảnh: Nestlé

Bình Minh (Theo Sky News)