Hơn 60 người chết ở Mỹ vì bão Ida

Số người thiệt mạng do bão Ida đã tăng lên 62 người, gần một tuần sau khi một trong những cơn bão mạnh nhất ở Mỹ tấn công bang Louisiana.

Ít nhất 49 người đã chết sau những trận mưa lớn, lũ quét kèm lốc xoáy khi bão Ida quét qua vùng Đông Bắc nước Mỹ, í. Giới chức New York cũng báo cáo ít nhất 16 người chết trong bão tính tới ngày 4/9. Ít nhất 27 trường hợp thiệt mạng được báo cáo ở bang New Jersey, trong khi còn 4 người khác mất tích, theo văn phòng Thống đốc bang.

Tại bang Louisiana, nơi bão Ida đổ bộ vào cuối tuần trước, số người chết đã tăng lên 11.

Người dân dọn dẹp đống đổ nát sau bão Ida tại Golden Meadow, bang Louisiana hôm 1/9. Ảnh: Reuters.

Etergy Corp, công ty cung cấp điện cho Louisiana và một số bang khác, cho biết hơn 20.000 cột điện bị hư hại hoặc phá hủy trong bão. Nhiều tuyến đường trung tâm thành phố New Orleans vẫn bị tắc do cây đổ và hố sụt.

Tổng thống Joe Biden tới thăm bang Louisiana hôm 4/9 để đánh giá thiệt hại nghiêm trọng khi bang này phải hứng chịu cơn bão Ida. Ông kêu gọi người dân Mỹ đoàn kết khi thế giới ngày càng đối mặt nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan vì biến đổi khí hậu.

Nhà Trắng cho biết Tổng thống Biden sẽ tới quận Manville, bang New Jersey và quận Queens của bang New York vào ngày 7/9. Bão Ida tấn công kèm mưa lớn đã biến đường phố thành sông, gây ngập lụt nhà cửa cũng như tàu điện ngầm ở New York.

