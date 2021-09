Gia đình ba người chết đuối trong nhà do bão Ida

MỹBa người cùng gia đình ở bang New Jersey được phát hiện chết đuối ngay trong nhà do mưa lớn từ hoàn lưu bão Ida.

Kelly Martins, người phát ngôn thành phố Elizabeth, bang New Jersey, cho biết 4 nạn nhân tử vong do nước sông dâng cao làm ngập tầng trệt của tòa nhà Westminster được phát hiện hôm 2/9. Ba nạn nhân là người cùng nhà, gồm cặp vợ chồng trên 72 tuổi và con trai 38 tuổi.

Nạn nhân còn lại là người hàng xóm 33 tuổi, có căn hộ nằm ở tầng trệt tòa nhà.

Hoàn lưu bão Ida gây mưa lớn và ngập lụt nghiêm trọng dọc Bờ Đông nước Mỹ trong tuần qua, sau khi đổ bộ từ Vịnh Mexico vào bang Louisiana với sức gió đạt cấp ba trên thang đo bão 5 bậc.

Xe buýt ở trường trung học New Milford, bang New Jersey chìm trong nước lũ hôm 2/9. Ảnh: North Jersey.

Dù suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, Ida vẫn gây thiệt hại nghiêm trọng ở hàng loạt bang từ Virginia đến các bang vùng đông bắc. Vùng đô thị Philadelphia thuộc bang Pennsylvania, bang New Jersey và phía nam bang New York là những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Ít nhất 25 trường hợp tử vong đã được xác nhận tại New Jersey. Con số này ở New York là 18 người. Phần lớn số ca tử vong do căn hộ nằm ở tầng hầm hoặc nạn nhân kẹt trong ôtô. Tổng thống Mỹ Joe Biden đêm 2/9 tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở hai bang này.

Nhà Trắng ngày 4/9 xác nhận Tổng thống Biden sẽ thị sát tình hình tại New Jersey và New York trong tuần sau. Đây là lần thứ hai Tổng thống Mỹ thăm vùng chịu thiệt hại do bão Ida. Một ngày trước, ông đã có mặt tại Louisiana và cam kết hỗ trợ người dân.

Trung Nhân (Theo CNN/NYTimes)