Hơn 56.000 ha lúa, cây ăn quả ở Miền Tây bị lũ đe dọa

Lũ kết hợp triều cường có nguy cơ ảnh hưởng 220 ô đê bao với tổng diện tích hơn 56.000 ha lúa, hoa màu và cây ăn quả tại Đồng bằng sông Cửu Long.

Thông tin được Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đưa ra tại hội nghị sơ kết sản xuất trồng trọt năm 2025, triển khai kế hoạch vụ đông xuân 2025-2026 tổ chức ở Đồng Tháp, ngày 9/9.

Theo dự báo, đỉnh lũ tại Tân Châu và Châu Đốc sẽ xuất hiện cuối tháng 9 đến nửa đầu tháng 10, cao hơn năm ngoái nhưng vẫn thấp hơn trung bình nhiều năm. Mực nước tại Tân Châu đạt 3,50-3,70 m (cao hơn năm ngoái 0,12-0,32 m); tại Châu Đốc 3,30-3,50 m (cao hơn 0,19-0,36 m). Trong đó, TP Cần Thơ được dự báo chịu ảnh hưởng lớn nhất, với 116 ô đê bao, diện tích hơn 21.700 ha.

Nông dân xã Bình Hiệp gia cố bờ bao bảo vệ lúa mùa lũ năm 2024. Ảnh: Nam An

Về hạn mặn, các hồ chứa thượng lưu Mekong hiện tích trữ khoảng 50/65 tỷ m3, tương đương 77% dung tích. Nửa đầu mùa khô 2025-2026, lưu lượng bình quân tại trạm Kratia (Campuchia) đạt khoảng 5.800 m3/s, cao hơn 8% so với cùng kỳ; nửa cuối mùa khô đạt 4.500 m3/s, cao hơn 6%.

Tuy nhiên, dung tích Biển Hồ Campuchia dự báo chỉ đạt 35-40 tỷ m3, thấp hơn trung bình nhiều năm 5-7 tỷ m3và thấp hơn năm ngoái 6-9 tỷ m3. Do đó, nguy cơ mặn xâm nhập sớm vẫn hiện hữu.

Theo dự báo, đầu năm 2026 ranh mặn 4‰ tại các cửa sông Mekong có thể xâm nhập sâu 40-50 km, thấp hơn 5-20 km so với cùng kỳ các năm. Ở sông Vàm Cỏ, ranh mặn 4‰ ở mức 30-35 km, chưa ảnh hưởng khả năng lấy nước của các công trình thủy lợi.

Ngành nông nghiệp đánh giá mùa khô tới sẽ thuận lợi hơn, song lưu ý rủi ro biến động bất thường do vận hành hồ chứa thủy điện thượng nguồn, dòng chảy thấp hoặc lũ nhỏ. Các địa phương được khuyến cáo chủ động tích trữ nước, vận hành công trình hợp lý và lên kế hoạch mùa vụ ngay từ đầu mùa khô.

Thường Sơn