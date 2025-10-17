Hơn 55% tân sinh viên Bách khoa TP HCM đạt chuẩn tiếng Anh đầu ra

Khoảng 3.300 tân sinh viên trường Đại học Bách khoa TP HCM đạt chuẩn tiếng Anh đầu ra ngay khi nhập học nhờ có IELTS 5.0 trở lên, cao nhất từ trước đến nay.

Ngày 16/10, PGS.TS Bùi Hoài Thắng, Trưởng phòng Đào tạo, trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP HCM, cho biết số này chiếm khoảng 55% tổng số sinh viên mới (gần 6.000).

Đây là kỷ lục của trường. Những năm trước, chỉ tiêu tuyển sinh tương tự, nhưng chỉ khoảng 1.700-1.800 em đạt mức trên. Chuẩn đầu ra tiếng Anh của trường hiện là IELTS 5.0-6,5 hoặc tương đương, tùy chương trình đào tạo.

"Sinh viên có IELTS 5.0 trở lên là mức khá tốt ở các trường kỹ thuật, giúp các em thuận lợi đọc tài liệu nước ngoài, thuyết trình, nghiên cứu khoa học", ông đánh giá.

Trước Bách khoa TP HCM, chỉ có Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) công bố số liệu tương tự.

Tân sinh viên trường Đại học Bách khoa TP HCM trong ngày khai giảng 5/9. Ảnh: HCMUT

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chuẩn đầu ra ngoại ngữ được xác định theo Khung trình độ quốc gia Việt Nam. Trong đó, yêu cầu với người có bằng đại học là bậc 3/6 (B1) trở lên. Tùy đặc thù đào tạo, các trường có thể quy định riêng, miễn không thấp hơn.

Những năm gần đây, số lượng thí sinh dùng các chứng chỉ ngoại ngữ như IELTS, TOEIC để xét tuyển đại học tăng vọt, gấp 2-4 lần ở nhiều trường nhờ chính sách quy đổi hoặc cộng điểm.

Đầu vào được cải thiện, khiến ngoại ngữ không còn là nguyên nhân chính khiến sinh viên Bách khoa TP HCM ra trường muộn, theo ông Thắng.

Tuy nhiên, sau kỳ khảo sát ngoại ngữ với tân sinh viên, trường cũng thấy nhiều em có vốn tiếng Anh kém, "gần như không biết gì". Nhóm này phải tham gia các học phần tiếng Anh để đạt chuẩn.

"Mỗi năm học, trường đặt ra các chốt chặn. Sinh viên phải hoàn thiện học phần Anh văn, nếu không sẽ không được đăng ký các môn học tiếp theo", PGS.TS Thắng cho biết.

Lệ Nguyễn