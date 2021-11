Hơn 540.000 trẻ TP HCM được tiêm vaccine trong 6 ngày

531.998 trẻ 12-17 tuổi tại TP HCM đã được tiêm vaccine Covid-19, trong đó 51 trường hợp phản ứng nhẹ sau tiêm đều được xử lý kịp thời và ổn định, tính đến hết ngày 1/11.

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP HCM (HCDC), sau 6 ngày kể từ ngày đầu triển khai chiến dịch tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ 12-17 tuổi, thành phố đã tiêm 212.372 trẻ 16-17 tuổi, 319.626 trẻ 12-15 tuổi. Chiến dịch tiêm chủng được tổ chức an toàn.

Ngày 1/11, thành phố triển khai 203 điểm tiêm bao gồm 141 điểm trường học, 53 điểm cộng đồng và 9 bệnh viện tại 20 quận huyện và thành phố Thủ Đức. Riêng quận Tân Bình, Phú Nhuận không tổ chức tiêm trong ngày. Số lượng tiêm trong ngày là 82.519 trẻ, bao gồm 10.612 trẻ 16-17 tuổi, 71.907 trẻ 12-15 tuổi, với 9 trường hợp phản ứng nhẹ sau tiêm.

Theo HCDC, những ngày qua công tác tiêm diễn ra trật tự, đảm bảo an toàn tiêm chủng và an toàn phòng chống Covid-19 về khoảng cách giữa các khâu trong một dây chuyền tiêm và giữa các dây chuyền tiêm tại một địa điểm. Trẻ đến tiêm đảm bảo an toàn giãn cách, được chia nhiều buổi tiêm, mỗi buổi với số lượng phù hợp.

Ngày 2/11, thành phố tổ chức 112 điểm với 209 đội tiêm, dự kiến tiêm hơn 49.000 trẻ. Chiến dịch tiêm vaccine trẻ em ở TP HCM khởi động ngày 27/10. Thành phố đang tiếp tục triển khai ở các điểm tiêm trường học và tại cộng đồng, tổng số dự kiến 870.000 trẻ.

Tiêm vaccine Pfizer cho trẻ trên 12 tuổi tại trường THPT Lương Thế Vinh (quận 1), ngày 27/10. Ảnh: Quỳnh Trần

TP HCM là địa phương đầu tiên trong cả nước tiêm vaccine cho trẻ em. Bộ Y tế hiện đã phê duyệt hai loại vaccine tiêm cho trẻ 12-17 tuổi, là vaccine của Pfizer và của Moderna. Dự kiến chiến dịch tiêm cho trẻ em sẽ được tổ chức trên cả nước từ tháng 11 với loại vaccine Comirnaty của Pfizer-BioNTech (hiện chưa có đủ vaccine Moderna).

Thành phố đang tập trung nguồn lực tiêm chủng cho học sinh 12-17 tuổi và nhóm sinh viên, công nhân đi từ các tỉnh thành khác về thành phố. Tính đến nay, hơn 7,6 triệu người dân thành phố đã tiêm vaccine phòng Covid-19 mũi một, hơn 5,7 triệu người đã tiêm mũi hai.

Sở Y tế TP HCM cùng các phường, xã đã lập kế hoạch chi tiết, đề xuất Bộ Y tế để sử dụng loại vaccine phù hợp để tiêm ngừa cho nhóm trẻ 3-12 tuổi. Khi Bộ Y tế đồng ý và có hướng dẫn cụ thể, Sở sẽ thông tin chi tiết.

Lê Phương