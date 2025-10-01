Hơn 500 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do bão Bualoi

Tập đoàn Vingroup dự kiến hỗ trợ 500 tỷ đồng, TP Đà Nẵng trích ngân sách và phát động đợt quyên góp ủng hộ đồng bào chịu thiệt hại nặng nề do bão Bualoi.

Sáng 1/10, Tập đoàn Vingroup gửi công văn hỏa tốc tới lãnh đạo Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề xuất hỗ trợ khẩn cấp 500 tỷ đồng cho người dân bị ảnh hưởng bởi bão Bualoi.

Nguồn kinh phí sẽ được triển khai từ hôm nay, tập trung hỗ trợ vào ba nhóm chính. Cụ thể, hỗ trợ gia đình có người thiệt mạng hoặc mất tích 100 triệu đồng/người; nhà bị sập hoàn toàn 60 triệu đồng/hộ; gia đình người có công, thương binh liệt sĩ, hộ đặc biệt khó khăn có nhà bị tốc mái 20 triệu đồng/hộ.

Vingroup thông qua Quỹ Thiện Tâm phối hợp với chính quyền địa phương triển khai cứu trợ khẩn cấp. Các đội phản ứng nhanh sẽ trực tiếp xuống hiện trường để rà soát, chi trả theo danh sách xác nhận, bảo đảm hỗ trợ kịp thời, đúng người và minh bạch.

Nhân viên Tập đoàn Vingroup đồng hành cứu trợ đồng bào sau bão Yagi. Ảnh: Vingroup cung cấp

Phó chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Vingroup Nguyễn Việt Quang cho biết doanh nghiệp mong muốn chia sẻ khó khăn với người dân vùng bão và kêu gọi cộng đồng chung tay hỗ trợ. Nhiều năm qua, Vingroup đã triển khai nhiều hoạt động cứu trợ thiên tai và hỗ trợ cộng đồng cả nước với tổng ngân sách hơn 30.000 tỷ đồng.

Cũng trong sáng nay, tại Hội nghị đánh giá kết quả 3 tháng thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Thành ủy Đà Nẵng phát động đợt quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung chịu thiệt hại nặng do bão.

Ngay tại lễ phát động, cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị trên địa bàn đã tham gia đóng góp. Thành phố cho biết sẽ tổng hợp toàn bộ số tiền quyên góp để chuyển đến người dân vùng bão sớm ổn định cuộc sống.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết và Phó bí thư thường trực Nguyễn Đình Vĩnh phát động chương trình quyên góp ủng hộ các tỉnh chịu thiệt hại nặng nề của bão Bualoi. Ảnh: Đông Quang

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết cho biết thành phố quyết định trích 6 tỷ đồng từ ngân sách để hỗ trợ bốn địa phương chịu thiệt hại nặng nhất là Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị.

Bão Bualoi đã gây hậu quả nghiêm trọng tại miền Trung, làm 29 người chết, 22 người mất tích và 119 người bị thương. Gần 90 ngôi nhà bị sập, hơn 144.000 căn hư hỏng, gần 14.000 nhà ngập nước; hơn 26.700 ha lúa và hoa màu, 9.500 ha thủy sản bị thiệt hại. Hơn 1.100 điểm giao thông bị chia cắt, 6.267 cột điện gãy đổ, nhiều khu vực mất điện diện rộng...

Nguyễn Đông