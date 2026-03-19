Hơn 500 tỷ đồng 'giải cứu' điểm ùn tắc lớn ở Quy Nhơn

Tỉnh Gia Lai dự chi 512 tỷ đồng cải tạo nút giao ngã năm Đống Đa - Hoa Lư, cửa ngõ vào trung tâm Quy Nhơn, trong đó phần lớn kinh phí dành cho bồi thường, tái định cư.

Ngày 19/3, ông Lưu Nhất Phong, Giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình giao thông - dân dụng tỉnh (chủ đầu tư), cho biết đơn vị đang triển khai khu tái định cư cho khoảng 40 hộ dân bị ảnh hưởng.

Theo ông Phong, do khu vực nằm ở vị trí đắc địa, giá trị nhà đất cao nên công tác bồi thường, hỗ trợ kéo dài, chiếm phần lớn tổng mức đầu tư. Dự kiến dự án có thể khởi công vào cuối năm nay.

Ngã năm Đống Đa - Hoa Lư, cửa ngõ vào trung tâm Quy Nhơn (Bình Định cũ). Ảnh: Trần Hóa

Nút giao ngã năm Đống Đa - Hoa Lư là cửa ngõ vào trung tâm Quy Nhơn, nhiều năm qua thường xuyên ùn tắc, đặc biệt giờ cao điểm, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Dự án được UBND tỉnh Gia Lai phê duyệt năm 2025, tổng vốn 512 tỷ đồng. Ngoài chi phí bồi thường, tái định cư 443 tỷ đồng, dự án bố trí 17,6 tỷ đồng cho xây dựng, 48 tỷ đồng dự phòng, phần còn lại dành cho quản lý và tư vấn. Tiến độ thực hiện giai đoạn 2025-2029.

Theo phương án thiết kế, nút giao được cải tạo theo hướng cùng mức, điều chỉnh hình học để giảm xung đột. Cụ thể, tăng bán kính cong đoạn từ đường Trần Hưng Đạo rẽ vào Đống Đa; dịch chuyển đảo vòng xuyến trung tâm về phía đông bắc và mở rộng đường kính từ 15 m lên 30 m.

Mặt đường Trần Hưng Đạo tại vị trí giao với Nguyễn Tất Thành cũng được mở rộng từ 19 m lên 22 m, tương đương 6 làn xe. Đồng thời, dự án bổ sung các hạng mục như dải phân cách, vỉa hè, cây xanh, hệ thống chiếu sáng và thoát nước nhằm hoàn thiện hạ tầng, tổ chức lại giao thông khu vực.

Trần Hóa