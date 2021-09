Hơn 50% khách sạn ở Thái Lan muốn đóng cửa

52% nhà điều hành khách sạn đang cân nhắc việc đóng cửa tạm thời, trong khi đó 9% muốn đóng cửa vĩnh viễn nếu đại dịch tiếp tục kéo dài.

Một cuộc khảo sát của Ngân hàng Thái Lan và Hiệp hội Khách sạn (THA) cho thấy 62% các nhà điều hành khách sạn lên kế hoạch giảm tiền lương của nhân viên để đối phó với tình hình tài chính khó khăn. 61% nói rằng sẽ cắt giảm thêm các chi phí khác.

52% khách sạn được hỏi nói rằng đang cân nhắc việc đóng cửa tạm thời và 9% sẽ đóng cửa vĩnh viễn nếu đại dịch kéo dài hơn dự kiến. 65% nhà điều hành khách sạn cho biết hiện tại họ chỉ có đủ tiền để tồn tại trong vòng chưa đầy ba tháng nữa.

Marisa Sukosol Nunbhakdi, chủ tịch THA, cho biết các khách sạn trong tháng 8 có tỷ lệ lấp đầy 10,6% trên toàn quốc, so với mức 9,6% của tháng 7. Ảnh: Flickr

Về mô hình hộp cát Phuket, 38% người được hỏi nói rằng lượng khách quốc tế đã tới thấp hơn họ kỳ vọng. 35% nói rằng đây là con số họ mong đợi. Tỷ lệ lấp đầy phòng khách sạn là 15%. Trong khi đó, tại mô hình Samui Plus, 52% người được hỏi nói rằng họ đón ít khách hơn mong chờ, với tỷ lệ lấp đầy phòng là 4%.

Doanh thu khách sạn cũng không khả quan hơn. 58% khách sạn báo cáo thu nhập chỉ đạt dưới 10% so với trước dịch. 17% nói rằng thu nhập của họ vào đạt khoảng 11-30% so với cùng kỳ 2019.

Tính đến đầu tháng 9, đảo Samui đón hơn 620 du khách quốc tế ghé thăm theo chương trình Samui Plus, cộng thêm hơn 400 khách tham gia chương trình hộp cát Phuket sau đó đi du lịch ở Samui. Tính từ ngày mở cửa đón khách vào 15/7, chương trình Samui Plus mang về hơn 7.100 đêm đặt phòng tại các điểm đến trên đảo và hơn 8.300 đêm đặt cho các tháng tới. Con số này được cho là khiêm tốn so với lượng đêm đặt phòng tại Phuket lần lượt trong tháng 8 và 9 là 176.128 và 125.434.

Anh Minh (Theo Bangkok Post)

