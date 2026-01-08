Hơn 50 đại học siết chặt hoặc dừng xét học bạ

Học viện Báo chí và Tuyên truyền hay một số trường thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội bỏ xét riêng học bạ với các ngành đào tạo chính quy, nhiều trường đã "quay lưng" từ năm trước.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền cách đây hai hôm cho biết dự kiến chỉ còn xét học bạ kết hợp với IELTS 5.0, SAT 1.200 điểm trở lên. Hai phương thức còn lại trường sử dụng là xét tuyển thẳng và dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Tương tự, nhiều trường thuộc Đại học Quốc gia TP HCM và Công nghiệp TP HCM dự kiến chỉ dùng điểm học bạ như một yếu tố trong phương thức xét tuyển tổng hợp.

Ở Đại học Quốc gia Hà Nội, trường Đại học Kinh tế bỏ hẳn xét học bạ với các ngành đào tạo chính quy trong nước, chỉ áp dụng với hai chương trình liên kết quốc tế. Còn trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật loại hoàn toàn điểm học bạ, không kết hợp với điểm thi năng khiếu hay chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế như những năm trước.

Nhiều trường đã "quay lưng" với phương thức này từ năm ngoái như Đại học Bách khoa Hà Nội, Kinh tế Quốc dân, Y Hà Nội, Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

Danh sách các trường không xét học bạ riêng như sau:

TT Trường Ghi chú 1 Học viện Báo chí và Tuyên truyền Chỉ xét học bạ kết hợp với chứng chỉ tiếng Anh IELTS hoặc SAT 2 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội Chỉ xét học bạ độc lập với các chương trình liên kết quốc tế 3 Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội Không xét học bạ 4 Trường Đại học Việt Nhật, Đại học Quốc gia Hà Nội Điểm học bạ chỉ là điều kiện để xét tuyển phỏng vấn và đánh giá năng lực 5 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội Không xét học bạ 6 Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội Không xét học bạ 7 Đại học Bách khoa Hà Nội Không xét học bạ 8 Đại học Kinh tế Quốc dân Không xét học bạ 9 Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông Không xét học bạ 10 Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên Không xét học bạ 11 Đại học Sư phạm TP HCM Không xét học bạ 12 Đại học Sư phạm Hà Nội Không xét học bạ 13 Đại học Y Hà Nội Không xét học bạ 13 Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch Không xét học bạ 14 Đại học Công nghiệp TP HCM Dự kiến điểm học bạ chỉ là một trong các yếu tố để xét tuyển tổng hợp 15 Đại học Ngân hàng TP HCM Có kết hợp học bạ với thành tích THPT 16 Đại học Nha Trang Không xét học bạ 17-24 Đại học Quốc gia TP HCM Điểm học bạ chỉ là một trong các yếu tố để xét tuyển tích hợp 25-44 Khối trường quân đội (20 trường) Không xét học bạ 45-52 Khối trường công an (8 trường) Không xét học bạ

Phương thức xét tuyển học bạ, thường là điểm 3-5 học kỳ từ lớp 10 đến 12, phổ biến từ năm 2016. Chừng 5 năm qua, đây là cách tuyển sinh chủ đạo với khoảng 30-50% tổng số thí sinh nhập học, như năm ngoái là 42%. Song, phương thức này gây tranh cãi.

Nhiều chuyên gia, đại biểu quốc hội kiến nghị bỏ vì thấy mất công bằng khi không có chuẩn chung, có thể dẫn đến "chạy điểm".

Từ năm 2023 trở về trước, Bộ Giáo dục và Đào tạo nhiều lần bác kiến nghị này, vì theo Luật Giáo dục đại học, các trường được tự chủ tuyển sinh. Vấn đề được Bộ cân nhắc gần đây, khi điểm chuẩn học bạ ở các đợt xét tuyển sớm cao "chót vót", thậm chí 30/30. Các trường tranh thủ tuyển nhóm này để lấp đầy chỉ tiêu, khiến điểm chuẩn các phương thức khác lên cao.

Dù vấp phải phản đối, không ít đại học vẫn coi đây là phương thức đáng tin cậy. Một số đưa dữ liệu cho thấy nhóm này có kết quả học không kém thí sinh đỗ bằng điểm thi. Đại diện Đại học Văn Lang hay Học viện Hàng không Việt Nam nhận định xét học bạ tạo thuận lợi cho thí sinh, giúp giảm căng thẳng, tránh tình trạng "học tài thi phận".

Hồi tháng 9, Bộ lấy ý kiến các trường về việc bỏ hay duy trì xét học bạ độc lập nhưng chưa công bố kết quả khảo sát, cũng chưa ban hành quy chế tuyển sinh mới.

Dù vậy, động thái này khiến một số trường tính toán lại phương thức xét tuyển theo hướng giảm phụ thuộc vào học bạ, tăng xét bằng các phương thức khác hoặc xét kết hợp.

Ở chiều ngược lại, một số vẫn xét tuyển học bạ riêng, như Đại học Công nghệ TP HCM, Kinh tế - Tài chính TP HCM, Kiên Giang, Nguyễn Tất Thành.

Thí sinh TP HCM thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Ảnh: Thanh Tùng

Theo kế hoạch của Bộ, các trường phải công bố thông tin tuyển sinh với các điểm chính để học sinh có phương án học và ôn thi, muộn nhất là ngày 15/2.

Dương Tâm