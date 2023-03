Hơn 5.300 tỷ đồng làm cao tốc qua Khánh Hoà

Dự án thành phần 1 cao tốc Khánh Hoà – Buôn Ma Thuột dài hơn 31 km, giúp kết nối các tỉnh Nam Trung Bộ với Tây Nguyên, phát triển kinh tế ở khu vực.

Nội dung trong quyết định dự án thành phần 1, cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột vừa được UBND tỉnh Khánh Hoà phê duyệt. Tuyến đường thuộc dự án cao tốc kết nối tỉnh ven biển Khánh Hoà với Tây Nguyên, dài hơn 117 km, tổng vốn đầu tư gần 22.000 tỷ đồng, đã được Chính phủ thông qua.

Khu vực cảng nam Vân Phong, gần điểm đầu dự án. Ảnh: Nhân Bùi

Dự án thành phần 1 dài hơn 31,5 km, đị qua địa phận thị xã Ninh Hoà; điểm đầu tại nút giao giữa quốc lộ 26B và quốc lộ 1, thuộc khu vực cảng nam Vân Phong, điểm cuối thuộc xã Ninh Tây.

Giai đoạn đầu, đường được xây rộng 17 m, 4 làn xe, sau đó sẽ nâng lên 25 m, vận tốc thiết kế 100 km/h. Toàn tuyến làm ba nút giao, hai cầu vượt, 15 hầm chui, 21 cầu (18 cầu tuyến chính; ba cầu trên đường ngang, đường gom).

Trong tổng số vốn hơn 5.300 tỷ đồng, hơn 600 tỷ đồng chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, gần 4.000 tỷ đồng chi phí xây dựng, hơn 700 tỷ dành cho phí quản lý dự án, tư vấn và chi phí dự phòng. Tuyến sẽ được hoàn thành một số đoạn có lượng xe đông trước năm 2025, khai thác đồng bộ vào 2027.

Hướng tuyến cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột. Đồ hoạ: Khánh Hoàng

Cao tốc Khánh Hoà – Buôn Ma Thuột chia làm ba dự án thành phần. Ngoài dự án thành phần 1 do tỉnh Khánh Hoà triển khai, dự án thành phần 2 dài 37,5 km do Bộ Giao thông Vận tải là cơ quan chủ quản, dự án thành phần 3 dài 48,5 km do Đăk Lăk thực hiện. Cả ba dự án đang được đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, mục tiêu khởi công giữa năm sau.

Tuyến đường sau khi hoàn thành sẽ giúp kết nối Tây Nguyên với đồng bằng duyên hải miền Trung. Đây cũng tuyến vận chuyển nông sản của các tỉnh Tây Nguyên xuất khẩu thông qua cảng biển Vân Phong (Khánh Hòa).

Bùi Toàn