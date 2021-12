Hơn 37.000 tỷ đồng đấu giá 4 lô đất vàng Thủ Thiêm

TP HCMBốn lô đất đắc địa phía Bắc Thủ Thiêm hút nhiều công ty lớn so găng đấu giá hôm nay, mang về 37.346 tỷ đồng, gấp 7 lần khởi điểm.

Ngày 10/12, Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản (Sở Tư pháp TP HCM) tổ chức đấu giá lô đất số hiệu 3 thuộc khu chức năng số 3 (khu dân cư phía Bắc), Khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP Thủ Đức). Cả 4 lô đất đều có thời gian sử dụng đất 50 năm đối với doanh nghiệp kể từ ngày có quyết định công nhận trúng đấu giá. Người mua căn hộ sẽ được giao đất ổn định lâu dài.

Tham dự các phiên đấu giá có đến hàng chục "đại gia" trong lĩnh vực bất động sản và các doanh nghiệp lớn khác như Công ty cổ phần phát triển bất động sản Phát Đạt, Công ty cổ phần Tập đoàn địa ốc Cát Tường, Công ty TNHH đầu tư Bắc Thủ Thiêm, Công ty TNHH Capital Land Vista, Công ty cổ phần Capital One Financial, Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh bất động sản Hà An...

Ông Trần Quý Thanh, Giám đốc điều hành Tập đoàn nước giải khát Tân Hiệp Phát có mặt ở bốn phiên đấu giá ngày 10/12. Ảnh:Tất Đạt

Trong phiên sáng, Trung tâm tiến hành đấu giá lô đất có ký hiệu 3-5. Sau 130 lượt trả giá của 21 khách hàng, lô đất 3-5 được Công ty cổ phần Dream Republic đấu giá thành công với mức 3.820 tỷ đồng, gấp 6,6 lần giá khởi điểm.

Lô đất 3-5 có diện tích 6.446 m2, giá khởi điểm hơn 578 tỷ đồng. Theo quy hoạch, lô đất có hệ số sử dụng đất là 2,31 và được phép xây dựng cao 4-6 tầng nổi và 1 tầng hầm. Mật độ xây dựng tối đa khối đế là hơn 75% và khối tháp hơn 69% diện tích đất. Dân số cư trú tối đa tại lô đất 3-5 là 608 người, với 76 căn hộ, không có sàn thương mại.

Sau đó, lô đất 3-8 rộng hơn 8.500 m2 cũng được đấu giá thành công với mức 4.000 tỷ đồng, tăng 4 lần so với giá khởi điểm. Ở phiên này, Công ty cổ phần Sheen Mega trúng đấu giá sau 67 lượt trả giá của 10 doanh nghiệp tham gia.

Khu đất 3-8 có thể xây dựng cao từ 4-10 tầng nổi và một tầng hầm, mật độ xây dựng tối đa khối đế là hơn 72% và khối tháp có mật độ xây dựng hơn 54% diện tích đất. Mục đích sử dụng là đất ở tại đô thị, khu nhà ở chung cư không có chức năng thương mại dịch vụ. Dân số tối đa là 1.067 người, với 113 căn hộ, không có diện tích thương mại.

Ông Lê Hoà Bình - Phó chủ tịch UBND TP HCM chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt. Ảnh:Tất Đạt

Ở phiên đấu giá buổi chiều, lô đất 3-9 thu hút 14 doanh nghiệp tham gia, giá khởi điểm hơn 728 tỷ đồng. Phiên này có 140 lượt trả giá, kéo dài cả tiếng đồng hồ, gần về cuối các doanh nghiệp giằng co quyết liệt. Có lúc đấu giá viên nêu giá đến lần thứ hai nhưng vẫn có bên đưa ra mức cao hơn. Cuối phiên này, Công ty TNHH Đầu tư Phát triển và Thương mại Bình Minh là doanh nghiệp trúng đấu giá với 5.026 tỷ đồng. Mức này tăng gấp 6,9 lần so với giá gốc.

Lô đất có diện tích hơn 5.009 m2, mục đích sử dụng là khu nhà ở chung cư hỗn hợp (đất dân cư đa chức năng) có bố trí kết hợp chức năng thương mại - dịch vụ. Theo quy hoạch, khu đất có hệ số sử dụng đất là 3,99, có thể xây dựng cao 4-10 tầng nổi và 1 tầng hầm, mật độ xây dựng tối đa trên 70% diện tích đất. Dân số tối đa cho khu đất này là 811 người, với 101 căn hộ và 5% diện tích sàn dành cho thương mại.

Phiên đấu giá cuối cùng là lô đất mang số hiệu 3-12, giá khởi điểm hơn 2.942 tỷ đồng. Thành phần tham gia gồm 15 doanh nghiệp với 70 lượt trả giá. Trúng đấu giá là Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt với số tiền 24.500 tỷ đồng, gấp 8,3 lần so với mức khởi điểm.

Lô đất có diện tích gần 10.060 m2, mục đích sử dụng là khu nhà ở chung cư hỗn hợp (đất dân cư đa chức năng) có bố trí kết hợp chức năng thương mại - dịch vụ. Khu đất được xây dựng cao 4-25 tầng nổi và 2 tầng hầm, mật độ xây dựng tối đa khối đế là gần 70% và khối tháp gần 45% diện tích đất. Dân số tối đa cho khu đất này là 3.420 người, với 570 căn hộ và 5% diện tích sàn dành cho thương mại.

Cuối ngày, tất cả 4 lô đất đều được đấu giá thành công với số tiền tổng cộng 37.346 tỷ đồng, gấp 7 lần giá khởi điểm. Các khu đất này đang triển khai thi công các hạ tầng kỹ thuật, cơ bản hoàn thành các hạng mục như giao thông, cấp điện, cấp nước, thoát nước thải, thoát nước mưa, thông tin liên lạc. Các hạng mục hạ tầng do Công ty TNHH MTV Khu Bắc Thủ Thiêm làm chủ đầu tư thực hiện.

Chia sẻ tại buổi đấu giá, ông Lê Hoà Bình - Phó chủ tịch UBND TP HCM cho biết, sự kiện diễn ra đã được cơ quan hữu quan chuẩn bị kỹ càng các khâu, trên tinh thần công khai minh bạch. Sở dĩ các doanh nghiệp chịu bỏ ra số tiền gấp nhiều lần mức giá TP HCM đưa ra, theo ông Bình do khẩu vị của các doanh nghiệp.

Ông Bình cho biết, phiên đấu giá các lô đất thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm tiếp theo dự kiến diễn ra vào tháng 1/2022. Những lô đất đưa ra vẫn có diện tích lớn, chứ không chia nhỏ từng lô.

Trao đổi với VnExpress, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP HCM (HoREA) cho biết, theo dõi các phiêu đấu giá ngày 10/12 diễn ra đầy kịch tính, có sự so kè sát sao của các bên tham gia, có những bước đấu giá ghi nhận chênh lệch 10-20 tỷ đồng mỗi lần ngã giá. Quy trình đấu giá diễn ra công khai, đúng theo cơ chế thị trường, được tổ chức chuyên nghiệp, thu hút các nhà đầu tư có năng lực thật sự trên cả nước.

Theo ông Châu, đây là thành công lớn của thành phố khi thu hút rất nhiều doanh nghiệp tên tuổi tham dự đấu giá, không chỉ có doanh nghiệp TP HCM mà các đơn vị có tập đoàn mẹ ở phía Bắc cũng trúng đấu giá. Kết quả đấu giá hơn 37.000 tỷ đồng mang lại nguồn thu ngân sách cực lớn cho thành phố. Trên cơ sở đó tạo niềm tin và kỳ vọng rất lớn vào tương lai của thị trường bất động sản TP HCM nói riêng và tương lai của nền kinh tế Việt Nam nói chung. Phiên đấu giá thành công không chỉ thu hút sự quan tâm của doanh nghiệp trong nước mà còn gây tiếng vang đối với nhà đầu tư quốc tế trong bối cảnh khối ngoại đang săn tìm cơ hội xâm nhập thị trường bất động sản Thủ Thiêm.

Chủ tịch HoREA phân tích, theo kế hoạch Thủ Thiêm có khoảng 19 lô đất dự kiến đấu giá, với sự thành công của 4 lô ngày 10/12 có thể hy vọng khoảng 15 lô còn lại cũng có nhiều cơ hội đạt được thành công tương tự hoặc lớn hơn trong tương lai.

Từ phiên đấu giá này có thể nhìn thấy tiềm năng đấu giá rất lớn từ nguồn lực đất đai của TP HCM. Phương thức đấu giá quyền sử dụng đất có quy hoạch bài bản có thể giúp thành phố đạt được mục tiêu kép, vừa tạo môi trường đầu tư minh bạch, vừa đảm bảo tính công bằng, lại có nguồn thu chênh lệch địa tô về cho ngân sách, góp phần phục vụ lợi ích cộng đồng tốt hơn.

Theo ông Châu, diễn biến này có thể mở ra xu hướng trong thời gian tới là các nhà phát triển bất động sản có thể cân nhắc chọn lựa phương thức đấu giá do không phải nặng đầu lo lắng việc đền bù giải phóng mặt bằng kéo dài năm này sang năm khác.

"Từ đó, Trung tâm phát triển quỹ đất TP HCM cũng có cơ sở để đền bù giải phóng mặt bằng thỏa đáng theo giá thị trường, bồi thường cho người dân một cách công bằng, tái định cư cho dân chu đáo, sau đó đấu giá công khai giúp tránh phát sinh khiếu kiện về sau", ông Châu nhận định.

Khu chức năng số 3 nằm đối diện với quận 1 bên kia sông Sài Gòn (giữa cầu Thủ Thiêm 1 và 2). Ảnh: BQL Thủ Thiêm

Nằm trên bờ Đông sông Sài Gòn với diện tích 657 ha, khu đô thị Thủ Thiêm được chia làm 8 khu chức năng với công năng riêng biệt. Mỗi khu đều có đặc điểm riêng về công năng, mật độ xây dựng, không gian và các công trình mang điểm nhấn riêng.

Khu chức năng số 3 là khu thương mại đa chức năng được bố trí dọc tuyến Đại lộ Vòng cung. Các khu chức năng dân cư hỗn hợp với mật độ xây dựng thấp ở 2 bờ sông. Công trình điểm nhấn tại khu chức năng số 3 là trường học và nhà bảo tàng.

Tất Đạt - Trung Tín