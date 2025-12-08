Hơn 36.000 tỷ đồng mở rộng cao tốc TP HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận

Với tổng mức đầu tư 36.172 tỷ đồng, dự án mở rộng cao tốc TP HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận là dự án BOT giao thông lớn nhất từ trước đến nay.

Sáng 8/12, Bộ Xây dựng đã ký kết hợp đồng đầu tư mở rộng đường cao tốc TP HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận theo phương thức đối tác công - tư (PPP) với liên danh nhà đầu tư dự án.

Dự án cao tốc dài 96 km, đi qua ba tỉnh thành là TP HCM, Tây Ninh và Đồng Tháp. Điểm đầu là nút giao Chợ Đệm thuộc xã Tân Nhựt, TP HCM và điểm cuối tại đầu cầu phía Bắc cầu Mỹ Thuận 2 thuộc xã An Hữu, tỉnh Đồng Tháp.

Trong đó, đoạn TP HCM - Trung Lương quy hoạch 10 - 12 làn xe (Chợ Đệm - vành đai 4 quy mô 12 làn xe; vành đai 4 - Trung Lương quy mô 10 làn xe), được phân kỳ đầu tư quy mô 8 làn xe, vận tốc thiết kế 120 km/h.

Đoạn Trung Lương - Mỹ Thuận và đoạn từ nút giao An Thái Trung đến đầu phía bắc cầu Mỹ Thuận 2 sẽ đầu tư hoàn chỉnh quy mô 6 làn xe theo quy hoạch được duyệt, vận tốc thiết kế 100 km/h.

Phối cảnh cao tốc đoạn Trung Lương - Mỹ Thuận.

Dự án bao gồm đầu tư đồng bộ hệ thống quản lý giao thông thông minh, thu phí điện tử không dừng, kiểm soát tải trọng xe, điều khiển giao thông...

Có hai trạm dừng nghỉ tại km28+200 (TP HCM - Trung Lương) và km78+220 (Trung Lương - Mỹ Thuận), 10 nút giao liên thông (nâng cấp 8 nút hiện hữu và bổ sung 2 nút mới).

Liên danh triển khai gồm Tập đoàn Đèo Cả, Công ty Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM (CII), Tasco, Hoàng Long, dự kiến hoàn thành vào năm 2028.

Bộ Xây dựng và Liên danh nhà đầu tư ký kết hợp đồng triển khai dự án. Ảnh: Phương Linh

Ông Bùi Quang Thái, Cục trưởng Đường bộ Việt Nam cho biết đây là một trong những công trình đầu tiên áp dụng quy định mới của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, góp phần rút ngắn thời gian chuẩn bị xuống còn khoảng 10 tháng.

Trong bối cảnh nguồn ngân sách nhà nước hạn hẹp, việc ký kết hợp đồng và hoàn thiện các thủ tục để khởi công vào ngày 19/12 có ý nghĩa hơn khi dự án sử dụng hoàn toàn nguồn vốn huy động của nhà đầu tư. Đây là tín hiệu rất tích cực đối với môi trường thu hút đầu tư PPP.

Cao tốc TP HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận là tuyến huyết mạch nối TP HCM với vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Cao tốc hiện có 4 làn xe, trong đó đoạn Trung Lương - Mỹ Thuận có 4 làn xe hạn chế, không có làn dừng khẩn cấp. Lưu lượng phương tiện tăng cao trên tuyến gây quá tải và mặt đường xuống cấp.

Việc mở rộng tuyến cao tốc không chỉ giúp giảm ùn tắc giao thông, bảo đảm an toàn, thúc đẩy logistics, mà còn rút ngắn thời gian phương tiện di chuyển từ TP HCM đến Mỹ Thuận từ 3 tiếng xuống 1 tiếng 45 phút.

Đoàn Loan