Hơn 35.000 vé tàu Tết được mua sau 5 giờ mở bán

Trong ngày đầu đường sắt bán vé tàu Tết Nguyên đán 2024, nhiều chặng từ TP HCM về các tỉnh miền Trung đã kín người đặt dù giá tăng so với năm ngoái.

Vé đi các đoàn tàu dịp Tết Giáp Thìn 2024 được bán từ 8h ngày 20/10, cho cá nhân mua trực tiếp tại nhà ga, điểm bán vé hoặc qua mạng.

Đến 13h30, tổng số chỗ trên các đoàn tàu được khách đặt mua gần 35.400 vé, cho cả thời gian trước và sau Tết. Trong đó, khách đã thanh toán gần 18.000 vé, số còn lại khách được giữ chỗ trong thời gian 24h.

Cùng khoảng thời gian này trong ngày đầu bán vé Tết năm ngoái, tổng số chỗ trên các đoàn tàu được khách đặt thành công hơn 31.500, cho cả thời gian trước và sau Tết. Trong đó, hơn 10.200 vé được thanh toán, chủ yếu chiều đi trước Tết.

Ghi nhận đến trưa nay, đường sắt cũng đang ưu tiên bán cho các chặng dài về phía Bắc. Những ngày cao điểm từ 23-28/12 Âm lịch (2-8/2/2023), hầu hết chỗ mở bán về một số tỉnh thành miền Trung như Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Thanh Hóa... đã có người đặt.

Khách chờ mua vé Tết ở ga Sài Gòn, sáng 20/10. Ảnh: Gia Minh

Trước đó, do không quen đặt vé qua mạng nên ông Phạm Hậu, 50 tuổi, ở quận 6, đến ga Sài Gòn, quận 3, từ 7h chờ mua trực tiếp. Nhận số thứ tự 100, ông phải chờ đến hơn 10h mới mua được ba vé giường nằm về Đà Nẵng hôm 23/12 Âm lịch.

"Mỗi vé hơn 2,4 triệu đồng, tăng so với năm ngoái vài trăm nghìn nhưng do quen đi tàu nên tôi quyết định đặt mua", ông Hậu nói.

Tương tự, mua vé giường nằm về Thanh Hóa với mức gần 2,7 triệu đồng, chị Bùi Thanh, 35 tuổi, cũng nói dù giá "mềm" hơn máy bay nhưng vẫn khá cao. "Do có con nhỏ đi xe khách sẽ rất cực, trong khi vé máy bay lại không vừa túi tiền nên tôi chấp nhận đi tàu. Mong ngành đường sắt tiếp tục cải thiện các dịch vụ trên tàu như ăn uống, vệ sinh...", chị nói.

Tại ga Sài Gòn, quận 3, hiện khu vực bán vé Tết được bố trí ở tầng hai với 8 quầy chính, một quầy dự phòng. Các bảng thông tin về đoàn tàu, thời gian đi, giá vé... cũng được chuẩn bị sẵn để khách thuận tiện tìm kiếm. Công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn cũng bố trí nhiều nhân viên hướng dẫn khách mua vé tàu Tết.

Hành khách tìm thông tin đoàn tàu ở ga Sài Gòn, sáng 20/10. Ảnh: Gia Minh

Lịch chạy tàu Tết năm nay của đường sắt được lên kế hoạch từ ngày 26/1 đến 26/2 (16/12-17/1 Âm lịch). Giai đoạn này mỗi ngày có 22 đôi tàu chạy, gồm 10 đôi tàu khách Thống Nhất (Sài Gòn - Hà Nội) và 12 đôi tàu khu đoạn (chặng ngắn đi các tỉnh, thành).

Ông Thái Văn Truyền, Giám đốc Công ty cổ phận vận tải đường sắt Sài Gòn, cho biết tổng lượng vé tàu dịp Tết năm nay hơn 200.000, tương đương gần 400 chuyến tàu. Nếu nhu cầu đi lại tăng cao, ngành đường sắt sẽ tăng cường thêm tàu.

Theo ông Truyền, do ảnh hưởng giá nhiên liệu nên vé tàu cao điểm Tết năm nay tăng 1-4% so với năm trước. Trong đó, chặng đông khách TP HCM - Hà Nội giá vé cao nhất khoảng 2,9 triệu đồng, thấp nhất 1,9 triệu đồng mỗi vé. Riêng chiều ít khách, giá vé giảm 1-8% so với năm ngoái.

Người dân có thể mua vé tàu Tết qua các website: dsvn.vn, vetau.com.vn, giare.vetau.vn hoặc tại các nhà ga, điểm bán vé, đại lý thuộc ngành đường sắt. Ngoài ra, vé cũng được bán qua ví điện tử như MoMo, Vimo, ViettelPay... hoặc tổng đài.

Gia Minh