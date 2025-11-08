Hơn 32.000 ngôi nhà hư hỏng sau bão Kalmaegi

Gió mạnh kèm mưa lớn khiến hàng chục nghìn ngôi nhà ở Gia Lai, Đăk Lăk và Quảng Ngãi hư hại, thiệt hại kinh tế ước gần 7.600 tỷ đồng.

Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) chiều 11/11 cho biết đến 18h, bão Kalmaegi đã làm 6 người chết, gồm ba người ở Đăk Lăk, hai người ở Gia Lai và một người ở Quảng Ngãi; 26 người bị thương. Ba người mất tích ở đặc khu Lý Sơn đã được cứu sống sau nhiều giờ lênh đênh trên biển.

Bão làm sập 333 ngôi nhà, trong đó Gia Lai có 206 nhà, Đăk Lăk 118 nhà. Hơn 32.000 nhà khác bị hư hỏng, tốc mái, tăng thêm khoảng 15.000 nhà so với báo cáo cùng giờ hôm trước. Gia Lai chịu thiệt hại nặng nhất với gần 24.700 nhà hư hỏng, Đăk Lăk gần 6.000 nhà.

Sóng lớn đánh chìm, làm hư hỏng 96 tàu thuyền; hơn 54.300 lồng bè nuôi trồng thủy sản và 18 ha nuôi tôm cá bị thiệt hại, chủ yếu ở Đăk Lăk. Gần 3.800 ha lúa, hoa màu, 7.400 ha cây trồng khác bị gãy đổ, 4.500 con gia cầm chết.

Bão cũng làm gãy đổ 525 cột điện, gây 31 sự cố điện 110 kV khiến hơn 1,6 triệu khách hàng mất điện. Hiện 26 sự cố đã được khắc phục, khôi phục điện cho hơn một triệu khách hàng.

Trung tâm Quy Nhơn ngổn ngang sau bão Kalmaegi, sáng 7/11. Ảnh: Thanh Tùng

Mưa lũ sau bão gây sạt lở tại 10 vị trí trên các tuyến đường huyết mạch như Hồ Chí Minh nhánh Tây, Trường Sơn Đông, cao tốc La Sơn - Hòa Liên; tuyến đường sắt Bắc Nam tạm ngưng do nền đường bị cuốn trôi.

Thiệt hại kinh tế do bão Kalmaegi gây ra ước gần 7.600 tỷ đồng, trong đó Gia Lai khoảng 5.000 tỷ, Đăk Lăk gần 2.300 tỷ, Quảng Ngãi hơn 300 tỷ. Thủ tướng quyết định hỗ trợ khẩn cấp Gia Lai và Đăk Lăk mỗi tỉnh 30 tỷ đồng, Quảng Ngãi 20 tỷ đồng; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hỗ trợ thêm mỗi tỉnh 10 tỷ đồng.

Kalmaegi hình thành từ áp thấp nhiệt đới ngày 1/11 tại Philippines, vào Biển Đông sáng 5/11 và mạnh cấp 15, giật cấp 17 khi cách Gia Lai 290 km. Tối cùng ngày, bão đổ bộ Đăk Lăk - Gia Lai với sức gió cấp 12-13, giật cấp 15, sau đó suy yếu khi vào sâu đất liền.

Từ đầu năm đến nay, Biển Đông đã xuất hiện 13 cơn bão và 5 áp thấp nhiệt đới, khiến 2025 trở thành năm có số bão nhiều thứ hai trong 30 năm qua, chỉ sau năm 2017 với 20 cơn. Các bão Wutip, Wipha, Kajiki, Nongfa, Ragasa, Bualoi, Matmo, Fengshen và Kalmaegi đều ảnh hưởng trực tiếp hoặc gây mưa lũ lớn tại miền Bắc và miền Trung.

Trước khi Kalmaegi đổ bộ, thiên tai năm nay đã làm 256 người chết và mất tích, gây thiệt hại hơn 61.000 tỷ đồng, hàng nghìn nhà sập, hàng trăm nghìn nhà ngập và nhiều tuyến giao thông bị tàn phá.

Gia Chính