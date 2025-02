Hơn 300 ngày thông tuyến 'cao tốc' 500 kV mạch 3

Thay vì mất 3, 4 năm như các dự án tương tự, đường dây 500 kV mạch 3 chỉ cần hơn 10 tháng, trở thành minh chứng cho việc "không gì là không thể" với một dự án đầu tư công.

Đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên) với gần 520 km đường dây mạch kép giúp kéo điện ra miền Bắc. Đường dây này đi qua nhiều tỉnh, nhiều địa hình phức tạp nhưng trong đó, đoạn đi qua dãy Hoành Sơn (đoạn thuộc Hà Tĩnh) được ngành điện đánh giá là cung đoạn thi công khó nhằn nhất.

Thuộc cung đoạn này, cột số 8 cao 83 m, nặng 315 tấn là cột néo 2 thân, chân lệch nhau 4 m. Đây là một trong những vị trí khó thi công nhất do địa hình phức tạp, ở trên đỉnh Đèo Ngang của dãy Hoành Sơn. Trước đó, nhà thầu xây lắp thi công vị trí này không thể đáp ứng tiến độ bởi sự khắc nghiệt của thời tiết.

"Không chỉ vượt nắng, thắng mưa, anh em công nhân còn phải vượt gió, tìm phương án để 'thắng' những khó khăn này", ông Nguyễn Sỹ Thắng, khi đó là Giám đốc Truyền tải điện Hà Tĩnh, nói.

Thực tế, vị trí này nằm đúng rốn gió do lọt vào giữa hai dãy núi, phía trước là biển. Chưa kể, gió Tây Nam thổi vào thời điểm đó cực đoan hơn mọi năm.

"Gió cực kỳ mạnh, đứng buổi sáng còn không vững, khi cẩu hàng lên, gió đập vào thanh cột, có thể khiến hàng rơi hết", ông Nguyễn Sỹ Thắng nhớ lại.

Với kinh nghiệm quản lý, vận hành hệ thống đường dây 500 kV mạch 1, 2 và một phần mạch 3 đã xong trước đó, Truyền tải điện Hà Tĩnh được tăng cường cùng nhà thầu cho kịp tiến độ. Họ, phần lớn là cán bộ vận hành, quản lý, ra công trường trực tiếp thi công.

Những ngày cuối tháng 8, thời điểm trước khi khánh thành đường dây, ông Thắng cùng hơn 40 công nhân nhiều đêm mất ngủ để tìm phương án thi công vị trí cột này. Mỗi ngày, công nhân được chia thành các nhóm, thay nhau làm việc ở tất cả khung giờ, cả ngày lẫn đêm. Để dựng cột đúng tiến độ, đảm bảo an toàn, họ phải căn ke từng lúc gió lặng để cẩu thiết bị, lắp khung thép.

Ròng rã hơn một tháng như vậy, vị trí số 8 cũng hoàn thành, đủ điều kiện để kéo dây. Cung đoạn đường dây 500 kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu kịp đóng điện vào ngày 27/8, ngay sát Lễ khánh thành toàn công trình, theo đúng tiến độ Thủ tướng yêu cầu.

Không riêng cột số 8, trong quá trình thi công, các kỹ sư, công nhân ngành điện gặp không ít khó khăn do thời tiết. Các tháng 4, 5, 6, 7 và 8 vừa qua, mưa nắng thất thường, khắc nghiệt. Tại các tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa thường xuyên nắng nóng gay gắt, nhiều ngày có mưa lớn kèm giông, sét, trên núi thường gió mạnh từ 3-7 tiếng mỗi ngày. Nhiều thời điểm, các đơn vị phải dừng thi công để đảm bảo an toàn cho người lao động và thiết bị.



Cán bộ, công nhân ngành điện thi công trên cột điện có độ cao hàng chục mét, tại cung đoạn Quảng Trạch - Quỳnh Lưu thuộc dự án 500 kV mạch 3, tháng 7/2024. Ảnh: EVNNPT