Hơn 30.000 người dân tiêm phòng cúm miễn phí

Chương trình bắt đầu từ ngày 5/2 đến hết 4/4, tổng giá trị gần 11 tỷ đồng. Những người được ưu tiên tiêm vaccine gồm cán bộ, chiến sĩ công an, bộ đội địa phương, Ban Chỉ huy Quân sự, lực lượng cứu hộ cứu nạn, nhân viên y tế, cùng trẻ em, người từ 60 tuổi, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình neo đơn... Trong ảnh là những người cao tuổi TP HCM đang chờ đến lượt tiêm vaccine cúm tại VNVC Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương sáng 6/2.
Chương trình sử dụng vaccine cúm tứ giá, phòng bốn chủng phổ biến, gồm: A/H1N1, A/H3N2, B/Yamagata và B/Victoria. Đây là các chủng virus cúm thường gây dịch mùa đông - xuân. Việc tiêm chủng được tổ chức linh hoạt tại trung tâm VNVC hoặc lưu động khi đủ điều kiện, giúp người dân được bảo vệ sức khỏe dịp lễ Tết.
Ngay những ngày đầu triển khai, các trung tâm VNVC trên cả nước đón tiếp hàng nghìn người dân đến tiêm phòng. Bà Trần Hoài Mỹ, 64 tuổi đang được bác sĩ tại VNVC Lái Thiêu khám sàng lọc trước khi tiêm. Bà cho biết đây là lần đầu tiên bà tiêm vaccine cúm.
Bà Nguyễn Thị Bé, 70 tuổi, từng vài lần mắc cúm phải nhập viện điều trị. Sau khi tiêm vaccine cúm, bà giảm triệu chứng và không còn tái bệnh. Nhận thông báo được tiêm miễn phí đúng dịp nhắc lại, bà vui mừng, tự đạp xe hơn 8 km đến trung tâm tiêm chủng.
Tại Mái ấm Tình mẹ, phường Thuận An, TP HCM, 34 bé học từ mẫu giáo đến lớp 5 cũng được Hệ thống Tiêm chủng VNVC tiêm vaccine cúm đợt này.
Trong ảnh là sơ Nguyễn Thị Hương, phụ trách Phòng Y tế của Mái ấm và em Minh Quân, 4 tuổi. Sơ Hương cho biết Mái ấm đang nuôi dưỡng 82 bé mồ côi cả cha và mẹ. Trước đó, các em đã được tiêm các vaccine như sởi, thủy đậu, 5 trong 1, uống tả, rota… kết hợp ăn uống đủ chất, ngủ đủ giấc, sinh hoạt khoa học theo thời khóa biểu các sơ đưa ra nên ít mắc bệnh. Thỉnh thoảng các bé nhỏ dưới 2 tuổi ho, sổ mũi, đau họng, sốt... được phòng y tế chăm sóc từ sớm nên nhanh khỏi bệnh.
Tại Hà Nội, ông Trịnh Hồng Khương, 65 tuổi lần đầu được tiêm cúm miễn phí tại VNVC Ứng Hòa. Trước đây, ông Khương là bộ đội hậu cần, tham gia chiến tranh biên giới Tây Nam năm 1985. "Tôi rất vui khi VNVC hỗ trợ tôi và các đồng đội tiêm vaccine cúm", ông Khương nói và cho biết sẽ bắt đầu tiêm nhắc từ năm sau để giảm triệu chứng bệnh mỗi khi trái gió trở trời.
Ông Đặng Viết Huy, 72 tuổi, cựu chiến binh từng chiến đấu tại các chiến trường Campuchia, Tây Nam Bộ, thành cổ Quảng Trị thường xuyên phải dự trữ kháng sinh vì hay mắc cúm. Khi biết thông tin, ông Huy đến trung tâm VNVC từ sớm để được phòng bệnh.
Các cán bộ, chiến sĩ công an, lực lượng tại địa phương chờ đến lượt tiêm vaccine cúm tại VNVC Thái Hòa, Nghệ An.
VNVC Thọ Xuân, Thanh Hóa cũng đón tiếp nhiều người cao tuổi, trẻ nhỏ, cán bộ chiến sĩ đến tiêm phòng.
Chương trình cũng diễn ra tại VNVC Bạc Liêu, Cà Mau, trong đó nhiều người lần đầu tiên được tiêm cúm để bảo vệ sức khỏe.
Bác sĩ Bạch Thị Chính, Giám đốc Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC cho biết, tiêm vaccine cúm đã được chứng minh giúp giảm nguy cơ mắc bệnh, biến chứng phải nhập viện và tử vong. Theo nghiên cứu, tiêm vaccine cúm hằng năm có thể làm giảm đến 60% các bệnh liên quan đến cúm, 90% tỷ lệ nhập viện và khoảng 70-80% tỷ lệ bị tử vong do cúm, đặc biệt là các nhóm có hệ miễn dịch kém, mắc các bệnh mạn tính như tim mạch, phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), đái tháo đường, gan, thận…
"Thông qua chương trình tiêm miễn phí, VNVC mong muốn hỗ trợ người dân, đặc biệt là người cao tuổi, trẻ em khó khăn, bà con vùng thiên tai và các lực lượng tuyến đầu sớm ổn định sức khỏe, an tâm đón Tết, đồng thời góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận vaccine cúm cho các nhóm dễ tổn thương", bác sĩ Chính nói.
Ngoài tiêm cúm miễn phí, VNVC còn trao tặng 1.000 liều vaccine uốn ván cho phụ nữ thu gom ve chai ở Đà Nẵng, đồng thời triển khai ưu đãi hỗ trợ chi phí tiêm chủng trên toàn quốc. Trước đó, hệ thống đã tiêm hàng chục nghìn mũi uốn ván cho lực lượng cứu hộ, người dân sau bão lũ và trao tặng hàng triệu liều vaccine cho trẻ em, phụ nữ mang thai, người cao tuổi, cựu chiến binh.
Đơn vị còn hỗ trợ sách vở, thuốc và nhu yếu phẩm, trang thiết bị y tế và nhiều hoạt động an sinh xã hội giúp người dân ổn định cuộc sống sau thiên tai.
Phan Bình
Ảnh: VNVC