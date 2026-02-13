Hơn 30.000 người dân tiêm phòng cúm miễn phí

Tại Mái ấm Tình mẹ, phường Thuận An, TP HCM, 34 bé học từ mẫu giáo đến lớp 5 cũng được Hệ thống Tiêm chủng VNVC tiêm vaccine cúm đợt này.

Trong ảnh là sơ Nguyễn Thị Hương, phụ trách Phòng Y tế của Mái ấm và em Minh Quân, 4 tuổi. Sơ Hương cho biết Mái ấm đang nuôi dưỡng 82 bé mồ côi cả cha và mẹ. Trước đó, các em đã được tiêm các vaccine như sởi, thủy đậu, 5 trong 1, uống tả, rota… kết hợp ăn uống đủ chất, ngủ đủ giấc, sinh hoạt khoa học theo thời khóa biểu các sơ đưa ra nên ít mắc bệnh. Thỉnh thoảng các bé nhỏ dưới 2 tuổi ho, sổ mũi, đau họng, sốt... được phòng y tế chăm sóc từ sớm nên nhanh khỏi bệnh.