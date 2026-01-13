Hơn 25.000 tỷ đồng vốn tín dụng cho Vành đai 4 Hà Nội

Liên danh trúng thầu gồm CityLand, CC1, VEC ký kết hợp đồng tín dụng hơn 25.000 tỷ đồng cho dự án thành phần 3 của Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, ngày 12/1.

Theo phương án tài chính, dự án thành phần 3 - đầu tư xây dựng đường cao tốc theo hình thức PPP có tổng mức đầu tư 53.553 tỷ đồng. Liên danh CityLand, Tổng công ty Xây dựng số 1 - CTCP (CC1), VEC là nhà đầu tư trúng thầu dự án này.

44% vốn từ ngân sách Nhà nước và 56% vốn do nhà đầu tư huy động. Tổng giá trị vốn nhà đầu tư thu xếp là 29.944 tỷ đồng, trong đó vốn vay tín dụng chiếm 25.453 tỷ đồng.

Đại diện các bên ký kết hợp đồng tín dụng hơn 25.000 tỷ đồng. Ảnh: CC1

Khoản vay được thu xếp từ liên danh bốn ngân hàng, gồm Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) với 15.453 tỷ đồng, chiếm 60% tổng giá trị khoản vay; Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) 5.000 tỷ đồng; Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) 3.000 tỷ đồng và Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện đại (MBV) 2.000 tỷ đồng.

Theo đại diện các bên liên quan, việc ký kết hợp đồng tín dụng là cơ sở quan trọng để bảo đảm dòng vốn cho dự án, đồng thời thể hiện sự phối hợp giữa Nhà nước, nhà đầu tư và hệ thống ngân hàng trong triển khai các dự án hạ tầng quy mô lớn theo hình thức PPP.

Trước đó, Dự án thành phần 3 đã được khởi công vào tháng 9/2025. Ông Lê Bảo Anh, Tổng giám đốc CC1, cho biết dự án có tầm vóc lớn, ý nghĩa chiến lược với khu vực phía Bắc. Khi hoàn thành, tuyến được kỳ vọng sẽ góp phần giảm tải áp lực giao thông, hạn chế tình trạng ùn tắc khu vực nội đô Hà Nội, đồng thời mở rộng không gian phát triển, tạo dư địa cho việc giãn dân, hình thành các đô thị vệ tinh, khu công nghiệp và trung tâm dịch vụ, logistics quy mô lớn. Tuyến đường cũng liên thông với các cao tốc hướng tâm, hình thành mạng lưới giao thông liên hoàn của khu vực phía Bắc.

"CC1 cùng các đơn vị nhà thầu sẽ phát huy cao nhất tinh thần quyết tâm để hoàn thành nhiệm vụ được giao", lãnh đạo doanh nghiệp nói.

Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội có tổng mức đầu tư hơn 85.000 tỷ đồng, được chia thành ba dự án thành phần. Đây là dự án hạ tầng giao thông có vai trò liên vùng, với tổng chiều dài khoảng 113,5 km, đi qua địa bàn Hà Nội, Hưng Yên và Bắc Ninh. Tuyến đường được xác định là trục kết nối chiến lược, liên thông các khu đô thị, công nghiệp và logistics trọng điểm của Vùng Thủ đô.

Theo kế hoạch, toàn bộ Dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thành cơ bản vào năm 2026 và đưa vào khai thác từ năm 2027.

Hoài Phương