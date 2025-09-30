Hơn 20 đại học chuyển dạy online, hoãn thi vì mưa ngập

Hàng loạt trường đại học tại Hà Nội cho sinh viên học trực tuyến hoặc nghỉ học ngày 1/10 do lo ngại mất an toàn giữa mưa bão, có trường hoãn thi.

Tối 30/9, Đại học Ngoại thương, Kinh tế Quốc dân, Công nghiệp Hà Nội cùng hàng loạt đại học khác thông báo cho sinh viên học trực tuyến ngày mai do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Bualoi, mưa ngập khắp Hà Nội, gây mất an toàn khi di chuyển ngoài đường.

Một số trường cho sinh viên nghỉ hoặc học online, tùy theo thống nhất giữa giảng viên và sinh viên, như Đại học Xây dựng Hà Nội, trường Đại học Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội. Trường Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội có kế hoạch cho sinh viên thi sau 8 tuần đầu học kỳ I nhưng phải hoãn.

Danh sách 20 trường đại học cho sinh viên học online hoặc nghỉ ngày 1/10:

TT Trường Ghi chú 1 Đại học Ngoại thương 2 Đại học Kinh tế Quốc dân 3 Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội 4 Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội 5 Đại học Thương mại 6 Học viện Ngân hàng 7 Đại học Công nghiệp Hà Nội 8 Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội Học online

và hoãn thi 9 Đại học Mỹ thuật Công nghiệp 10 Đại học Văn hóa Hà Nội 11 Đại học FPT Hà Nội Nghỉ hoặc

học online 12 Đại học Xây dựng Hà Nội Giảng viên và sinh viên thống nhất 13 Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội Học trực tiếp/trực tuyến/nghỉ 14 Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội 15 Trường Đại học Việt Nhật, Đại học Quốc gia Hà Nội 16 Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam 17 Học viện Phụ nữ Việt Nam 18 Đại học Giao thông vận tải 19 Đại học Công đoàn 20 Học viện Nông nghiệp Việt Nam 21 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

Hoàn lưu sau bão Bualoi (bão số 10) gây mưa to đến rất to tại Bắc Bộ. Cơ quan khí tượng dự báo, mưa tiếp diễn hết đêm nay và ngày mai.

Hai ngày qua, Hà Nội dù không nằm trên đường đi của tâm bão Bualoi nhưng mưa lớn liên tục. Các đợt mưa chỉ cách nhau khoảng 15-30 phút làm 82 điểm ngập úng, giao thông hỗn loạn.

Nhiều trường như Đại học Văn hóa Hà Nội, Bách khoa Hà Nội, Học viện Ngân hàng cũng bị ngập nước khu vực sân trường. Một số trường như Đại học Thăng Long, Học viện Phụ nữ Việt Nam tổ chức học trực tiếp hôm nay phải bố trí chỗ ở cho những sinh viên không thể đi về do mưa ngập.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tối 30/9 cũng ra thông báo cho 2,3 triệu học sinh từ mầm non đến phổ thông nghỉ học ngày mai.

Xe máy không thể di chuyển trên đường Nguyễn Xiển, chiều 30/9. Ảnh: Huy Mạnh

Dương Tâm