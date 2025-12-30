Hơn 2.700 công nhân mất việc được nhận lương tháng 13

TP HCMToàn bộ công nhân mất việc trước Tết do nhà máy ở Bình Dương cũ đóng cửa sẽ được Công ty may mặc Panko Vina trả lương tháng 13.

Sáng 30/12, ông Trương Văn Phong, Phó ban Quản lý các khu chế xuất, công nghiệp TP HCM (Hepza), cho biết phương án chi trả được công ty mẹ tại Hàn Quốc thống nhất. Lao động sẽ nhận trong tháng 1/2026, mức hưởng dựa trên lương cơ bản mỗi cá nhân. Việc bổ sung tháng lương 13 thể hiện thiện chí của tập đoàn trong bối cảnh hoạt động sản xuất, kinh doanh gặp nhiều khó khăn.

Công nhân Panko Vina tập trung về khu hành chính chiều 29/12. Ảnh: Lê Tuyết

Theo ông Nguyễn Thanh Hoàng, Chủ tịch công đoàn Công ty Panko Vina, quy chế của doanh nghiệp, tiền thưởng cuối năm tức lương tháng 13 căn cứ hoạt động sản xuất của nhà máy. Hiện kế hoạch sản xuất năm đã hoàn thành, lao động làm đủ 12 tháng. Từ cơ sở này, công đoàn kiến nghị trả tháng 13. Mức lương cơ bản để tính thưởng cho công nhân bình quân khoảng 7 triệu đồng.

"Đây gần như là khoản dư ra để công nhân ăn Tết", ông Hoàng nói, cho biết khi công ty thông báo đóng cửa nhà máy ở Bình Dương cũ, chỉ hỗ trợ 2 triệu đồng, công nhân rất thất vọng.

Ngoài lương tháng 13, công ty chấp thuận các đề nghị của người lao động như: trả lương tháng 1/2026 theo mức lương tối thiểu vùng mới; giải quyết đầy đủ chế độ đối với lao động nữ đang mang thai hoặc nghỉ thai sản; hỗ trợ thủ tục bảo hiểm xã hội cho lao động...

Panko Vina hoạt động ở Việt Nam hơn 23 năm, nhà máy đầu tiên đặt tại Khu công nghiệp Mỹ Phước 1, phường Bến Cát (Bình Dương cũ). Đây từng là đơn vị quy mô lớn của khu vực, có thời điểm sử dụng hơn 8.000 lao động. Tuy nhiên, do thiếu đơn hàng và chiến lược chuyển dịch tới Quảng Nam (nay là Đà Nẵng), nhà máy đã ngừng hoạt động từ đầu tháng 2/2026.

Sau khi nhà máy thông báo đóng cửa, 7 doanh nghiệp ở Khu công nghiệp Mỹ Phước 1, đã đăng ký tiếp nhận hơn 2.700 công nhân của Panko Vina.

Lê Tuyết