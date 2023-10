Hơn 2.200 tỷ nâng cấp quốc lộ nối vùng Đồng Tháp Mười

Long AnQuốc lộ 62 được nâng cấp thành đường cấp III đồng bằng, vận tốc thiết kế 80 km/h, rộng 11m, dự kiến khởi công năm 2025.

Lộ trình nâng cấp tuyến quốc lộ huyết mạch vùng Đồng Tháp Mười được tỉnh Long An thông báo trong hội nghị sơ kết nửa nhiệm kỳ 2020-2025 mới đây. Dự án nâng cấp quốc lộ dài 77 km có tổng mức đầu tư 2.250 tỷ đồng. Trong đó, vốn vay Ngân hàng Thế giới 1.545 tỷ đồng, vốn đối ứng 705 tỉ đồng, do Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư.

Quốc lộ 62 được nâng cấp, cải tạo thành đường cấp III đồng bằng, vận tốc thiết kế 80 km/giờ, mặt đường rộng 11m bao gồm hai làn cơ giới và hai làn xe thô sơ. Một số đoạn qua đô thị, thị trấn, thị tứ có mặt cắt ngang theo hiện trạng. Hướng tuyến cơ bản bám theo tim đường hiện hữu, riêng đoạn qua thị trấn Tân Thạnh sẽ xây dựng mới tuyến tránh. Dự án dự kiến xây dựng từ 2025.

Quốc lộ 62 đã xuống cấp, lộ giới nhỏ. Ảnh: Báo Long An

Quốc lộ 62 kết nối với quốc lộ 1 đi qua TP Tân An, huyện Thạnh Hóa, Tân Thạnh và thị xã Kiến Tường đến cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp tiếp giáp Campuchia. Sau hơn 20 năm đưa vào khai thác, tuyến đường này xuống cấp nghiêm trọng, không còn đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Vài năm qua, người dân các địa phương vùng Đồng Tháp Mười liên tục kiến nghị nâng cấp, mở rộng tuyến quốc lộ này.

Cũng vì đường xuống cấp, kinh tế biên mậu Long An chưa bùng nổ như kỳ vọng. Khu kinh tế Cửa khẩu Bình Hiệp (thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An) được xác định là trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội, động lực phát triển của tiểu khu Đồng Tháp Mười. Khu kinh tế bao gồm một khu công nghiệp rộng 168 ha. Tuy nhiên, nhiều năm qua chỉ có vài doanh nghiệp hoạt động. Nhiều đơn vị sau khi tìm hiểu môi trường đầu tư đã quyết định rút lui do hạ tầng giao thông không thuận tiện.

Dự án nâng cấp quốc lộ 62 khi hoàn thành sẽ tạo điều kiện cho hàng hóa lưu thông, thúc đẩy giao lưu, phát triển kinh tế - xã hội của khu vực cửa khẩu, vùng Đồng Tháp Mười.

Một tuyến quốc lộ khác dự kiến được đầu tư nâng cấp là N2. Quốc lộ N2 là một phần của đường Hồ Chí Minh, dài 440 km, nối Bình Phước đến Cà Mau. Đoạn qua Long An dài khoảng 100 km đã đưa vào sử dụng từ 2007, cũng đã xuống cấp. Đối với lộ trình đầu tư quốc lộ N2, Sở Giao thông Vận tải Long An cho biết, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Giao thông Vận tải chủ trì, đề xuất phương án đầu tư phù hợp. Tỉnh Long An sẽ tăng thu, tiết kiệm chi để có nguồn lực triển khai và báo cáo Thủ tướng trong quý IV năm nay.

Tuyến quốc lộ 62 (màu vàng) và Quốc lộ N2 giữ vai trò kết nối vùng Đồng Tháp Mười. Đồ họa: Thanh Nhàn

Tại hội nghị sơ kết, tỉnh cũng thông báo lộ trình dự án đường tỉnh 827E (nay là quốc lộ 50B). Đây là một trong ba công trình trọng điểm của Long An bên cạnh đường vành đai TP Tân An và đường tỉnh 830E. Tuyến đường đoạn qua tỉnh Long An có chiều dài 35,6 km, được phân chia thành nhiều dự án đầu tư độc lập, như thi công ĐT 827E; ba cây cầu bắc qua sông Cần Giuộc, sông Vàm Cỏ Đông, sông Vàm Cỏ Tây); giải phóng mặt bằng đoạn từ ranh TP HCM đến sông Vàm Cỏ Đông; giải phóng mặt bằng từ sông Vàm Cỏ Đông đến ĐT 827B,...

Trước mắt, tỉnh sẽ tập trung các nguồn lực từ nguồn vốn ngân sách để thực hiện giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng phần đường dẫn vào ba cây cầu. Dự án ba cầu trên ĐT 827E (cầu Cần Giuộc, Vàm Cỏ Đông và Vàm Cỏ Tây) đang trình Thủ tướng phê duyệt, sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Hàn Quốc. Theo kế hoạch, dự án được phê duyệt vào năm 2024, ký hiệp định vay vốn trong tháng 3/2025. Đối với phần ĐT 827E, tỉnh sẽ đề xuất lại phương án đầu tư phù hợp với khả năng cân đối ngân sách.

Từ khi công bố dự án DT 827E, tỉnh nhấn mạnh vai trò của tuyến trong việc liên kết vùng, tạo trục thông suốt nối TP HCM, Long An, Tiền Giang. Khi hoàn thành, tuyến sẽ tạo trục kết nối giao thông với đường Vành đai 3 và Vành đai 4 TP HCM, kết nối tới các cửa ngõ quốc tế bằng đường biển (cảng Hiệp Phước, cảng nước sâu Thị Vải - Cái Mép, cảng Long An) và đường hàng không (sân bay quốc tế Long Thành).

Bên cạnh các dự án quốc lộ, Long An đang triển khai nâng cấp 8 tuyến đường tỉnh. 8 công trình gồm đường Lương Hòa - Bình Chánh; đường Hựu Thạnh - Tân Bửu; đường tỉnh 826E; đường kết nối đường dẫn vào cầu Rạch Dơi đến ĐT 826E; trục động lực Đức Hòa; đường Tân Tập - Long Hậu; nâng cấp, mở rộng ĐT824; nút giao đường Hùng Vương - Quốc lộ 62.

Hoài Phương