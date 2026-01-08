Hơn 100 xe máy bị phạt vì chạy vào đường riêng xe đạp ở TP HCM

Sau một tuần đưa vào khai thác làn xe đạp trên đường Mai Chí Thọ (TP Thủ Đức cũ), CSGT đã xử phạt hơn 100 xe máy vì vi phạm làn đường riêng.

Thông tin được thượng tá Nguyễn Văn Bình, Phó phòng CSGT TP HCM, nêu tại họp báo kinh tế – xã hội TP HCM chiều 8/1.

Xe máy tràn vào làn đường ưu tiên xe đạp (màu đỏ) trên đường Mai Chí Thọ, sáng 6/1. Ảnh: Đình Văn

Theo ông Bình, sau khi làn đường riêng cho xe đạp trên đường Mai Chí Thọ (phường An Khánh) được đưa vào sử dụng, lực lượng chức năng đã tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng cố tình vi phạm, CSGT phải đẩy mạnh tuần tra, xử lý nhằm nâng cao ý thức tham gia giao thông.

Thời gian tới, Phòng CSGT sẽ phối hợp Sở Xây dựng rà soát, tổ chức lại giao thông phù hợp thực tế, nghiên cứu phân luồng theo khung giờ và bổ sung dải phân cách mềm tại những đoạn làn đường hẹp, nơi xe máy dễ lấn chiếm.

"TP HCM là địa phương đầu tiên triển khai làn đường riêng cho xe đạp, nên giai đoạn đầu cần theo dõi sát và điều chỉnh kịp thời", thượng tá Bình cho hay.

Hiện người lái xe máy vi phạm làn đường riêng xe đạp bị phạt 700.000 đồng, theo Nghị định 168.

Làn đường ưu tiên cho xe đạp trên Mai Chí Thọ dài 5,8 km, rộng 2 m, được sơn màu và gắn biển báo tách biệt, tổng vốn đầu tư khoảng 14,2 tỷ đồng, khánh thành ngày 31/12/2025. Tuy nhiên, thời gian qua, xe máy thường xuyên lấn làn, làm giảm hiệu quả khai thác công trình.

Đình Văn