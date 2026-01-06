Xe máy tràn vào làn đường ưu tiên xe đạp ở TP HCM

Làn dành riêng cho xe đạp trên đường Mai Chí Thọ dù mới đưa vào khai thác nhưng thường xuyên bị xe máy lấn chiếm, CSGT cho biết sẽ tăng cường phạt nguội qua camera.

Sáng 6/1, đoạn làn xe đạp sơn màu nâu đỏ từ cầu Kênh 2 đến giao lộ Mai Chí Thọ - Nguyễn Cơ Thạnh bị xe máy chiếm gần như toàn bộ. Dù trước lối lên cầu Kênh 2 có biển báo làn đường ưu tiên cho xe đạp, nhiều người điều khiển xe máy vẫn không chấp hành.

Dù có biển "làn đường ưu tiên xe đạp" nhưng nhiều người đi xe máy vẫn chạy vào, sáng 6/1. Ảnh: Đình Văn

Khi xảy ra ùn tắc, xe máy tràn sang làn ưu tiên khiến người đi xe đạp bị mắc kẹt giữa dòng xe, phải dắt hoặc khiêng xe lên vỉa hè để tiếp tục di chuyển. Tình trạng lấn chiếm cũng diễn ra tại các đoạn làn xe đạp được cải tạo nằm giữa vỉa hè hai bên đường.

Làn đường ưu tiên xe đạp trên đường Mai Chí Thọ dài 5,8 km, rộng 2 m, được sơn màu riêng và lắp biển báo tách biệt, với tổng kinh phí đầu tư khoảng 14,2 tỷ đồng. Tuyến đường được thiết kế như "dải xanh" kết nối các khu dân cư lớn, khánh thành ngày 31/12/2025.

Làn đường được lát đá, trải nhựa kẻ vạch dành riêng cho xe đạp trên vỉa hè bị xe máy chạy vào. Ảnh: Đình Văn

Những ngày qua, làn đường này thường xuyên bị xe máy lấn chiếm. Đội CSGT Cát Lái (Phòng CSGT TP HCM) đã tổ chức tuần tra, xử phạt nhiều trường hợp vi phạm. Một số người cho rằng do thấy làn đường trống hoặc vì ùn tắc nên chạy vào làn ưu tiên.

Ông Đoàn Văn Tấn, Giám đốc Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị, cho biết do tuyến mới đưa vào khai thác nên vẫn còn tình trạng phương tiện chưa quen, đi sai làn. Thời gian tới, đơn vị sẽ phối hợp với CSGT và chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở và xử lý vi phạm.

Một người đi xe đạp chạy lên vỉa hè trong khi làn ưu tiên bị xe máy "tràn" vào. Ảnh: Đình Văn

CSGT Cát Lái cũng cho biết sắp tới sẽ tăng cường tuần tra trực tiếp và phạt nguội qua hệ thống camera giám sát để đảm bảo an toàn cho làn đường ưu tiên xe đạp.

Đình Văn