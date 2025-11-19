Hơn 100 món ngon từ cua Cà Mau cho khách nếm thử

Quảng trường Phan Ngọc Hiển, phường An Xuyên, kín người dân và du khách tham quan và thưởng thức các món cua.

Ông Lý Vĩ Triều Dương, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, cho biết với hơn 360.000 ha nuôi cua và sản lượng hơn 36.000 tấn mỗi năm, Cà Mau đã khẳng định vị thế là "thủ phủ cua" của Việt Nam. Cua Cà Mau không chỉ là thương hiệu ẩm thực của vùng đất Mũi mà còn mang lại thu nhập bền vững cho người dân.

Việc tổ chức quảng diễn nhằm tôn vinh giá trị ẩm thực bản địa, tạo cơ hội để các địa phương giao lưu, hợp tác, giới thiệu đặc sản vùng miền đến du khách.