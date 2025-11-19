Hơn 100 món ngon từ cua Cà Mau cho khách nếm thử

Khoảng 100 đầu bếp từ các đơn vị khắp cả nước tham gia nấu 102 món ngon từ cua Cà Mau, kết hợp với đặc sản của 34 tỉnh, thành phố tại Ngày hội cua Cà Mau lần hai, diễn ra vào 17-20/11.
Món salad tằm bóp, táo xanh sốt cua Cà Mau kết hợp nhiều loại rau và trái cây. Điểm nhấn là sốt kem chanh mang vị chua hơi đắng nhẹ, nhưng hậu ngọt. Vị sốt này hòa quyện cùng trái cây thanh mát, tạo nên sự cân bằng với độ ngọt tự nhiên của thịt cua.
Bún gạch cua Cà Mau có màu sắc bắt mắt, thu hút khách tham quan. Món bún mang hương vị miền Trung, sốt kết hợp nước cốt con rạm và cua, vị ngọt thanh.
Bánh khọt cua do nhóm đầu bếp tại TP HCM sáng tạo, với mong muốn phổ biến rộng rãi tại địa phương trong tương lai. Loại bánh này thường có nhân tôm hoặc mực, nhưng nay được thay bằng thịt cua. Sự thay đổi này mang lại hương vị mới lạ, đồng thời vẫn giữ được vị ngọt của cua Cà Mau.
Món cua xào củ hành tím Vĩnh Châu được kết hợp từ hai đặc sản của Cà Mau và Cần Thơ. Món ăn này được dùng kèm cơm trắng. Từ nguyên liệu quen thuộc như cua, hành tím và măng tây, đầu bếp đã chế biến thành một món ăn hài hòa và giàu dinh dưỡng.
Ngoài các món truyền thống, nhiều đầu bếp còn sáng tạo các món phương Tây từ nguyên liệu bản địa. Điển hình là món mì ý cua sốt kem dừa sáp. Sợi mì ý mềm dai quyện cùng thịt cua Cà Mau, kết hợp với sốt kem dừa sáp béo thơm.
Nhóm đầu bếp đến từ tỉnh Tiền Giang mang đến ba món ăn là nham gạch cua Cà Mau, cua Cà Mau sốt khóm Tân Phước, canh cua Cà Mau tiềm. Các món ăn được bài trí đẹp mắt, kết hợp với hoa sen, tạo điểm nhấn hút khách xem.
Quảng trường Phan Ngọc Hiển, phường An Xuyên, kín người dân và du khách tham quan và thưởng thức các món cua.
Ông Lý Vĩ Triều Dương, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, cho biết với hơn 360.000 ha nuôi cua và sản lượng hơn 36.000 tấn mỗi năm, Cà Mau đã khẳng định vị thế là "thủ phủ cua" của Việt Nam. Cua Cà Mau không chỉ là thương hiệu ẩm thực của vùng đất Mũi mà còn mang lại thu nhập bền vững cho người dân.
Việc tổ chức quảng diễn nhằm tôn vinh giá trị ẩm thực bản địa, tạo cơ hội để các địa phương giao lưu, hợp tác, giới thiệu đặc sản vùng miền đến du khách.
Chúc Ly