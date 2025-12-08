Hơn 10.300 tỷ đồng xây cao tốc Gò Dầu - Xa Mát

Tây NinhCao tốc Gò Dầu - Xa Mát giai đoạn một dài 28 km, tổng mức đầu tư gần 10.300 tỷ đồng dự kiến hoàn thành trước năm 2030.

UBND tỉnh Tây Ninh vừa kiến nghị Thủ tướng và các bộ ngành xem xét bố trí thêm 2.500 tỷ đồng vốn đầu tư công trung hạn 2026-2030 cho dự án cao tốc Gò Dầu - Xa Mát, nhằm đảm bảo tiến độ sau khi dự án được phê duyệt hơn ba năm.

Dự án có chi phí xây dựng hơn 5.900 tỷ đồng, giải phóng gần 250 ha đất với kinh phí khoảng 2.700 tỷ đồng; phần còn lại dành cho quản lý, tư vấn và dự phòng. Công trình được đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), trong đó vốn nhà nước hơn 5.500 tỷ đồng, phần còn lại do nhà đầu tư thu xếp và hoàn vốn bằng thu phí khoảng 21 năm 5 tháng.

Hướng tuyến cao tốc Gò Dầu - Xa Mát. Đồ họa. Thanh Huyền

Cao tốc Gò Dầu - Xa Mát có điểm đầu kết nối cao tốc TP HCM - Mộc Bài tại xã Phước Thạnh; điểm cuối giao đường ĐT 799 và ĐT 781 thuộc phường Ninh Thạnh. Giai đoạn một dài 28 km, quy mô 4 làn xe, vận tốc thiết kế 120 km/h. Khi hoàn chỉnh, tuyến dài 65 km sẽ trở thành trục giao thông Bắc - Nam của Tây Ninh và kết nối trực tiếp cao tốc TP HCM - Mộc Bài.

Cao tốc Gò Dầu - Xa Mát được kỳ vọng mở thông trục kết nối cửa khẩu Xa Mát, Tân Nam, Chàng Riệc, Kà Tum với trung tâm tỉnh và khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen; đồng thời tăng năng lực vận tải qua các khu công nghiệp Phước Đông - Bời Lời, Chà Là, Hiệp Thạnh, Thạnh Đức, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh quốc phòng khu vực.

Hoàng Nam