Hơn 1,6 triệu thanh niên không việc làm, không đào tạo

Quý III/2025, cả nước ghi nhận 1,6 triệu thanh niên 15-24 tuổi không có việc làm, không tham gia học tập đào tạo, chiếm 11,5% tổng số thanh niên Việt Nam.

Cục Thống kê ngày 6/10 cho biết con số trên tăng hơn 222.000 người so với quý II/2025, tăng 183.000 người so với cùng kỳ năm 2024. Tỷ lệ thanh niên không việc làm, không đào tạo ở nông thôn cao hơn thành thị, lần lượt ở nữ là 13% so với 9%; nam là 13% so với 9,8%. Số lượng tăng do nhiều thanh niên vừa tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng hoặc trung cấp, đang chuyển đổi từ môi trường giáo dục sang thị trường lao động.

Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên độ tuổi 15-24 trong quý III là trên 9%, cao hơn so với ba tháng trước lẫn cùng kỳ năm 2024. Cơ quan thống kê đánh giá tỷ lệ thất nghiệp trong thanh niên lẫn số không có việc làm, không tham gia đào tạo ở Việt Nam vẫn ở mức cao, phản ánh tình trạng khó khăn khi tìm kiếm việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp. Việc định hướng, phân luồng thanh niên cần triển khai hiệu quả hơn, tăng liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp để tối ưu hóa nguồn nhân lực, cân bằng cung - cầu lao động.

Thanh niên nghe tư vấn về việc làm tại Bắc Ninh đầu năm 2025. Ảnh: Gia Đoàn

Quý III ghi nhận tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng, chứng chỉ đạt 29,5%, cho thấy "chất lượng nguồn lao động ngày càng cải thiện". Song so với cùng kỳ năm 2024, tỷ lệ này chỉ nhỉnh hơn 1%.

Xu hướng chuyển dịch cơ cấu lao động tiếp tục diễn ra khi dịch vụ đã chiếm tỷ trọng gần 50%; công nghiệp và xây dựng 34%, trong khi nông lâm thủy sản giảm còn 26%. Sự dịch chuyển diễn ra trong nhiều năm phần nào phản ánh xu hướng người trẻ không còn gắn bó với công việc trong lĩnh vực truyền thống về sản xuất nông nghiệp, ngư nghiệp.

Dịch vụ cũng là khu vực ghi nhận lao động có việc làm cao nhất quý III, đạt 21,4 triệu người, tăng 124.000 người so với quý trước và gần 450.000 người so với cùng kỳ năm 2024. Trong khi đó, công nghiệp và xây dựng ghi nhận 17,5 triệu người có việc làm, tăng 245.000 người so với quý II; nông lâm thủy sản tiếp tục giảm 108.000 người so với quý trước, còn 13,4 triệu người.

Cục Thống kê nhìn nhận kinh tế xã hội quý III có nhiều khởi sắc khi lạm phát được kiểm soát, thiếu việc làm giảm so với quý trước và cùng kỳ năm 2024. Song dự báo kinh tế ba tháng cuối năm đối mặt nhiều thách thức. Để đạt mục tiêu tăng trưởng 8,3-8,5% năm nay, nhà điều hành cần có giải pháp tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, thúc đẩy xuất khẩu, thị trường trong nước.

Hồng Chiêu