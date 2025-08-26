Hơn 1,6 triệu khách hàng bị mất điện do bão Kajiki

Nhiều hộ dân tại các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh vẫn bị mất điện do ảnh hưởng của bão số 5 (Kajiki) và dự kiến được cấp trở lại trước ngày 1/9.

Tổng công ty Điện lực miền Bắc (NPC) cho biết tính đến sáng 26/8, hơn nửa triệu khách hàng tại các địa phương chịu ảnh hưởng do bão được cấp điện trở lại. Tuy nhiên, nhiều khu vực tại các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh vẫn bị mất điện do mưa lớn, giao thông chia cắt.

Cụ thể, Thanh Hóa còn khoảng 395.000 khách hàng bị ảnh hưởng, 3.196 trạm biến áp và 80 đường dây trung thế gặp sự cố. Số khách hàng còn bị mất điện ở Nghệ An là 870.000. Khu vực này còn 6.187 trạm biến áp và 148 đường dây trung thế chưa được khôi phục sự cố do bão.

Tương tự, tại Hà Tĩnh, 349.000 khách hàng bị ảnh hưởng. Số lượng trạm biến áp, đường dây trung thế gặp sự cố lần lượt 2.466 và 62.

Tổng cộng, số khách hàng đang bị mất điện tại ba địa phương này là hơn 1,6 triệu.

Một số cột điện bị gãy đổ, hư hỏng. Song, nhiều trạm biến áp quan trọng đã được khôi phục, cấp điện trở lại cho các bệnh viện, hạ tầng trọng điểm.

Hiện ba địa phương này vẫn có mưa lớn diện rộng. Ông Nguyễn Đức Thiện - Tổng giám đốc NPC cho biết ngành điện huy động tối đa nhân lực, phương tiện khắc phục sự cố. Đơn vị này dự kiến hoàn thành cấp điện tại Nghệ An, Hà Tĩnh và Thanh Hóa trước ngày 1/9.

Trong đêm 25/8, các đoàn hỗ trợ từ Quảng Ninh, Ninh Bình... khoảng 536 người, mang theo thiết bị, vật tư chuyên dụng, được điều động tăng cường vào Nghệ An, Hà Tĩnh cùng hỗ trợ lực lượng tại chỗ thi công, khắc phục sự cố.

Công nhân điện khắc phục lưới điện trong đêm 25/8 tại Thanh Hóa. Ảnh: EVN

Ngoài ra, sự cố hệ thống truyền tải điện 500 kV và 220 kV tại Nghệ An và Hà Tĩnh đã được ngành điện khắc phục, vận hành trở lại, theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Riêng tại Quảng Trị, Tổng công ty Điện lực miền Trung (CPC) cho biết hiện còn 229 khách hàng bị mất điện. Số hộ này được cấp điện trở lại vào trưa nay.

Bão Kajiki đổ bộ Nghệ An - Hà Tĩnh chiều 25/8 với sức gió cấp 10-12. Cơn bão này đã hoành hành ở miền Trung, trọng tâm là Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh hơn 10 tiếng, sức gió mạnh nhất cấp 12 khi vào bờ sau giảm xuống cấp 8 khi ở biên giới Việt - Lào.

Sáng 26/8, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới khi ở trên địa phận Lào, sức gió mạnh nhất 61 km/h, cấp 7, tiếp tục gây mưa to cho miền Bắc và Bắc Trung Bộ.

Trước ảnh hưởng của mưa to, nguy cơ sạt lở do hoàn lưu bão, Tổng công ty Điện lực miền Bắc khuyến cáo người dân kiểm tra, ngắt các thiết bị điện không cần thiết và tránh đặt ổ cắm điện tại nơi có nguy cơ bị mưa tạt, ngập nước. Tại các khu vực bị ngập lụt, chỉ đóng điện trở lại sau khi đã kiểm tra toàn bộ thiết bị điện trong nhà để phát hiện và loại trừ các hư hỏng, hiện tượng mất an toàn.

