Hơn 1,6 triệu hộ mất điện do bão Kalmaegi

Hơn 1,6 triệu hộ dân bị mất điện khi bão Kalmaegi quét qua các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên gây mưa to, gió mạnh đêm 6 rạng sáng 7/11.

Theo Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC), đến 7h sáng nay, đơn vị ghi nhận 427 vụ sự cố, sa thải lưới điện trung áp; hơn 18.700 trạm biến áp bị mất điện. EVNCPC đã khôi phục 53 điểm sự cố và cấp điện trở lại cho hơn 315.000 khách hàng (trên 26%).

Trên lưới 110 kV có 31 sự cố gây mất điện tại nhiều trạm biến áp. Riêng Gia Lai có 13/30 trạm ảnh hưởng; Phú Yên (PC Đăk Lăk) có 4/26 trạm. EVNCPC đã huy động hơn 1.300 nhân viên từ các công ty thành viên, tập trung khôi phục cấp điện sau bão số 13.

Một trụ điện ở phường Quy Nhơn, Gia Lai (Bình Định cũ) bị ngã tối 6/11. Ảnh: Trần Hóa

Ngay khi bão suy yếu, các công ty điện lực đã huy động toàn lực lượng bóc tách điểm hư hỏng, ưu tiên khôi phục điện cho bệnh viện, cơ quan chỉ huy phòng chống thiên tai, thông tin liên lạc, cấp nước sinh hoạt.

Đến trưa nay, EVNCPC đã khôi phục điện cho hơn 555.000 hộ, xử lý 110 sự cố trung áp. Trên lưới 110 kV, nhiều tuyến và trạm trọng điểm cũng đã được đóng điện trở lại. Đơn vị đang tập trung nguồn lực để cấp điện cho hơn một triệu hộ còn mất điện.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết các hồ thủy điện vận hành theo đúng chỉ đạo; lưới 500 kV hoạt động bình thường; lưới 220 kV có 3 sự cố đã được xử lý, 28 sự cố trên lưới 110 kV đang tiếp tục khắc phục.

Khắc phục đường dây do cây ngã đổ sáng 7/11. Ảnh: Ngọc Thạch

Kalmaegi - cơn bão mạnh hiếm gặp trong tháng 11 - đổ bộ vào khu vực từ Quảng Ngãi đến Đăk Lăk tối 6/11, gây gió giật cấp 15, mưa lớn, mất điện diện rộng và nhiều thiệt hại về hạ tầng. Sau hơn 5 giờ quần thảo với sức gió có lúc cấp 13, bão Kalmaegi gây thiệt hại nặng cho Đăk Lăk, Gia Lai. Tính đến sáng nay, các địa phương ghi nhận 5 người chết, 2.600 nhà hư hỏng, nhiều tàu bè bị chìm, nguy cơ sạt lở, lũ lụt diện rộng.

Lê Tuyết