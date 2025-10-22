Hơn 1.500 vụ lừa đảo qua mạng trong 8 tháng đầu năm

TP HCMTheo Bộ Công an, trong 8 tháng đầu năm cả nước ghi nhận hơn 1.500 vụ lừa đảo qua mạng, tăng 65% so với cùng kỳ 2024, gây thiệt hại hơn 1.660 tỷ đồng.

Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05, Bộ Công an) cũng phát hiện 4.532 tên miền độc hại - tăng gần 90%, phần lớn dùng để thực hiện các thủ đoạn tinh vi như deepfake, lừa đảo tiền ảo, chiếm đoạt mã OTP, giả danh ngân hàng hoặc cơ quan công an.

Thông tin được nêu tại buổi phát động Chiến dịch truyền thông "Toàn dân chống lừa đảo" do VTV9 thực hiện, chiều 22/10.

Theo đại tá Lê Hồng Minh, Phó giám đốc Công an TP HCM, qua công tác điều tra, tội phạm mạng đang sử dụng chiêu thức ngày càng tinh vi, xây dựng kịch bản giả danh công an, ngân hàng, tạo video deepfake để lừa đảo hoặc thực hiện các vụ "bắt cóc online".

Tội phạm còn lợi dụng sự kiện và thời điểm cụ thể để tạo ra những hình thức lừa đảo mới như yêu cầu cung cấp dữ liệu sinh trắc học, thông tin ngân hàng, đóng tiền điện nước, hoặc tạo mối quan hệ tình cảm trên mạng nhằm dẫn dụ người dân đầu tư vào tiền ảo, tiền số.

"Công tác điều tra phải phối hợp chặt chẽ với truyền thông, ngân hàng và các tổ chức khác để lan tỏa thông tin đến người dân, từ học sinh đến từng gia đình", đại tá Minh nói và đánh giá chiến dịch "Toàn dân chống lừa đảo" là rất tích cực, ý nghĩa.

Ông Từ Lương - Giám đốc VTV9, cho rằng tội phạm mạng không chỉ gây thiệt hại tài chính mà còn đe dọa niềm tin số của người dân và quá trình chuyển đổi số quốc gia. Từ thực tế đó, chiến dịch "Toàn dân chống lừa đảo" được khởi xướng như một phong trào xã hội, khuyến khích mỗi người nhận diện, phản ứng đúng cách và chia sẻ kiến thức an toàn số để bảo vệ bản thân và cộng đồng.

Chiến dịch ghi dấu sự hợp lực chưa từng có giữa nhiều lực lượng: Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, Công an TP HCM, Đồng Nai, Tây Ninh, Khánh Hòa, Lâm Đồng với vai trò thành viên Ban chỉ đạo. Cùng tham gia còn có các cơ quan quản lý, doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính - chứng khoán và các đơn vị truyền thông.

Sự kiện còn mang ý nghĩa đặc biệt khi được tổ chức hưởng ứng Lễ mở ký Công ước quốc tế về chống tội phạm mạng - Công ước Hà Nội, dự kiến diễn ra ngày 25 và 26/10 tới. Đây là khung pháp lý toàn cầu đầu tiên về hợp tác chống tội phạm mạng và cũng là công ước quốc tế đầu tiên mang tên một địa danh của Việt Nam.

"Điều đó thể hiện vai trò, uy tín và trách nhiệm của Việt Nam trên trường quốc tế, khẳng định chúng ta không chỉ tham gia các vấn đề toàn cầu mà còn chủ động góp phần kiến tạo trật tự an toàn số cho tương lai", ông Lương nói.

Đồng hành cùng chiến dịch, chuyên gia an ninh mạng Ngô Minh Hiếu (Hiếu PC) chia sẻ bản thân từng xuất thân là hacker, nhưng nay với hiểu biết sâu về công nghệ và thủ đoạn phạm tội, ông muốn cống hiến để bảo vệ cộng đồng.

"Tôi có thể cảnh báo, công an có thể điều tra, ngân hàng có thể khóa tài khoản – nhưng người duy nhất cứu được bạn khỏi lừa đảo chính là bạn. Khi bạn tỉnh táo, bạn đã trở thành hiệp sĩ mũ trắng của chính mình", Hiếu PC nhắn nhủ.

