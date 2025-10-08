Gần 100 nước sẽ dự Lễ mở ký Công ước Hà Nội

Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang cho biết gần 100 quốc gia, hơn 100 tổ chức sẽ dự Lễ mở ký Công ước LHQ về Chống tội phạm mạng tại Hà Nội.

"Đây là sự kiện có quy mô toàn cầu, số lượng quốc gia tham dự rất đông đảo", Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang phát biểu trong cuộc họp báo ngày 8/10 về Lễ mở ký Công ước Liên Hợp Quốc (LHQ) về Chống tội phạm mạng tại Hà Nội, thêm rằng gần 100 quốc gia, hơn 100 tổ chức quốc tế, khu vực đã khẳng định tham dự.

Ngoài phiên khai mạc, bế mạc, lễ mở ký sẽ có các phiên thảo luận toàn thể, phiên ký, phiên thảo luận cấp cao, phiên thảo luận bàn tròn cùng các sự kiện liên quan.

Ông Giang cho biết thêm đây cũng là lần đầu tiên một công ước đa phương toàn cầu, liên quan lĩnh vực đang được cộng đồng quốc tế quan tâm, được gắn với một địa danh của Việt Nam, đó là thủ đô Hà Nội.

Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang phát biểu trong cuộc họp báo ngày 8/10. Ảnh: TTXVN

Thứ trưởng Giang nói rằng việc thủ đô Hà Nội được ghi nhận trong lời văn của Công ước phản ánh sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế với quá trình đóng góp của Việt Nam khi xây dựng Công ước.

Đây cũng là sự ghi nhận với quá trình Việt Nam đóng góp vào sự phát triển của các quy phạm, quy định luật pháp quốc tế, tạo thành hành lang pháp lý tiến bộ, đảm bảo quan hệ giữa các nước được tiến hành trên cơ sở bình đẳng, hợp tác cùng có lợi, cùng chung tay giải quyết các vấn đề toàn cầu.

"Đây là những điều hết sức quan trọng góp phần khẳng định, củng cố vai trò, vị thế của Việt Nam tại các tổ chức quốc tế, diễn đàn quốc tế đa phương và nâng tầm vị thế, vai trò của đối ngoại đa phương Việt Nam", ông nói.

Tại cuộc họp báo, Thiếu tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, cho biết tình hình tội phạm mạng tại Việt Nam thời gian qua diễn biến phức tạp về quy mô, tính chất cũng như mức độ ảnh hưởng, với hơn 100.000 vụ về tấn công mạng, sự cố mạng.

Thiếu tướng Lê Xuân Minh phát biểu trong cuộc họp báo ngày 8/10. Ảnh: TTXVN

Các nhóm tội phạm trên không gian mạng đang chuyển hình thái từ các cuộc tấn công nhỏ lẻ, đơn giản, sang có tổ chức, có tính quốc tế cao, tấn công vào hệ thống trọng yếu của các quốc gia, doanh nghiệp quan trọng trong nền kinh tế. Tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cũng diễn biến phức tạp, nhất là loại tội phạm có cấu kết, liên quan giữa các quốc gia.

Ông Minh cho rằng Công ước Hà Nội khi được ký kết, phê chuẩn sẽ tạo hành lang pháp lý mới để các quốc gia cùng chung tay chống tội phạm mạng, cùng chia sẻ thông tin tội phạm, chia sẻ về dấu hiệu các loại tội phạm cũng như trong điều tra, xử lý tội phạm, tài sản do phạm tội mà có, cũng như trong dẫn độ tội phạm.

Lễ mở ký với chủ đề "Chống tội phạm mạng - Chia sẻ trách nhiệm - Hướng tới tương lai" sẽ được tổ chức ngày 25-26/10 tại Hà Nội. Công ước gồm 9 chương, 71 điều, là kết quả của gần 5 năm thương lượng liên tục và kéo dài giữa các quốc gia thành viên, nhằm xây dựng một khuôn khổ pháp lý đa phương toàn diện để đấu tranh với tội phạm trên không gian mạng.

Ngọc Ánh