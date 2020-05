Hơn 1.300 trẻ Việt kiều ở Campuchia chưa đến lớp

1.329 trẻ Việt kiều đang sống tại Campuchia vẫn chưa thể trở về nước để đến lớp vì biên giới đóng cửa chống Covid-19.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang ngày 5/5 cho biết, huyện An Phú có 1.347 học sinh các cấp là người Việt đang sinh sống bên kia biên giới Campuchia (50 học sinh lớp 9 và 21 em lớp 12). Trong đó, 743 trường hợp có hộ khẩu tại Việt Nam. Bình thường các em sang học tại trường trên địa bàn huyện rồi quay về Campuchia trong ngày. Hiện do biên giới đóng cửa để phòng chống Covid-19, nên các học sinh vẫn chưa thể trở lại lớp.

Học sinh lớp 8, trường THCS Đoàn Thị Điểm (quận Ninh Kiều, Cần Thơ) đi học trở lại sáng 4/5. Ảnh: Cửu Long.

Sau khi thống nhất với UBND huyện An Phú, Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang đề xuất và được UBND tỉnh thống nhất chủ trương đón 18 học sinh lớp 12 có hộ khẩu tại Việt Nam đang sinh sống ở Campuchia về nước và tổ chức cách ly theo quy định để các em được tiếp tục việc học tập. Hiện có 7 em được phụ huynh đồng ý đưa về huyện An Phú.

Còn lại 1.329 học sinh các khối từ lớp 1 đến lớp 11 tiếp tục chờ tới khi có chủ trương mở cửa biên giới. Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ hướng dẫn chuyên môn các trường tổ chức phụ đạo, bồi dưỡng để những em này theo kịp chương trình.

Cô Nguyễn Thị Diễm Tuyết, Hiệu trưởng trường tiểu học A Khánh An ở huyện An Phú cho biết, trường có 1.049 học sinh, trong đó khoảng 390 em sống ở Campuchia. Từ ngày 4/5, các em ở tại địa phương đến trường đông đủ, còn những trường hợp sinh sống tại Campuchia thì phải chờ mở cửa biên giới.

"Trong thời gian này, nhà trường thông báo chương trình giảng dạy trực tiếp trên Đài truyền hình An Giang để các em theo dõi học. Nhà trường đã gửi tài liệu chương trình học, nội dung ôn tập qua mạng để các em cập nhật", bà Tuyết nói.

Tại Đồng Tháp, có 351 học sinh người Việt từ Campuchia theo học tại các trường ở vùng biên giới huyện Tân Hồng, Hồng Ngự và thị xã Hồng Ngự.

UBND Đồng Tháp cho hay, qua theo dõi nhiều ngày, tình hình dịch bệnh khu vực biên giới đã ổn định, nên tỉnh tạo điều kiện cho các học sinh hàng ngày qua lại học hành, để theo kịp chương trình.

"Với điều kiện các em phải khai báo y tế hàng ngày và kiểm tra thân nhiệt, đeo khẩu trang, giữ khoảng cách để phòng chống Covid-19", ông Đoàn Tấn Bửu - Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp nói.

Long An có hơn 100.000 học sinh cấp THCS, THPT. Sau hai hôm trở lại trường, học sinh THCS đi học đạt 98,41%, học sinh THPT đi học đạt 98,79%. 1.604 học sinh vắng, trong đó học sinh THCS 1.194 em, học sinh THPT là 410 em.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, đa số học sinh vắng do bận việc gia đình, một số học sinh chưa thể liên lạc được. Hiện nhà trường tiếp tục liên lạc gia đình, tìm hiểu nguyên nhân để vận động các em trở lại lớp. Sở chưa ghi nhận học sinh vắng do lo lắng tình hình dịch bệnh.

Ông Nguyễn Thành Vững, Chánh Văn phòng UBND Long An cho biết, hiện tỉnh chưa ghi nhận các trường hợp học sinh là Việt kiều sống bên kia biên giới chưa trở lại lớp do biên giới đóng cửa chống dịch.

Năm học 2019-2020, hơn 22 triệu học sinh cả nước mới học hết tuần 20 thì nghỉ Tết và nghỉ phòng tránh Covid-19. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã hai lần điều chỉnh khung thời gian năm học. Thời điểm kết thúc năm học được lùi đến trước ngày 15/7, chậm một tháng rưỡi so với mọi năm. Đến 4/5, hàng chục triệu học sinh từ mầm non tới THPT của 63 tỉnh, thành đi học trở lại sau ba tháng nghỉ.

Huy Phong - Hoàng Nam